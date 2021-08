Niegan que haya dilación en proceso para cubrir vacancia en la Corte

Paciello se refirió al proceso para cubrir la vacancia que dejará Bareiro de Módica, quien aún no informó que dejará la máxima instancia judicial el 16 de octubre, cuando cumplirá 75 años, los máximos establecidos por la Constitución para que una persona ocupe el cargo.

“Hay dos opiniones: por un lado, el impedimento que muchos sugieren que la ley indica que recién la Corte puede iniciar el proceso de convocatoria al comunicarnos la vacancia (…) Ese es un problema de la ley. Sin embargo, nosotros, de hecho, ya hemos iniciado el proceso previo a esta convocatoria y siempre he dicho que sería un mal ejemplo (…) ser parte de un proceso que impida a la Corte actuar con sus nueve miembros”, dijo Paciello para negar de esta manera que esperarán esa notificación para eventualmente empezar el proceso.

De esta manera, se prevé la postulación y el proceso de selección de un nuevo integrante de la Corte en un plazo de dos meses y medio, según las proyecciones basadas en las afirmaciones del titular del CM.

“Estamos en un estudio de un proyecto de modificación del reglamento de convocatoria a la Corte. Si no consensuamos las modificaciones tenemos el reglamento anterior y lo vamos a aplicar, sea uno u otro. No nos vamos a prestar a una maniobra de postergar a la máxima instancia judicial de su integración plena”, añadió Paciello, quien recordó que hay antecedentes de un llamado temprano para cubrir las vacancias.

Sobre una eventual terna dirigida, el titular del CM negó que “haya un pacto para potenciar tal o cual figura. Niego enfáticamente. No me consta a mí y no creo que nadie me plantee tal posibilidad porque me voy a oponer”, sostuvo.

Finalmente, insistió en que “no es necesario esperar a octubre para iniciar el proceso. De hecho, lo hemos iniciado”, agregó, al tiempo de prometer que todas las discusiones y evaluaciones para la elección de la terna serán públicas.

El nuevo proyecto de reglamento para integración de terna para ministro de la Corte tiene previsto eliminar los exámenes de conocimientos generales y específicos. Estas pruebas eran una de las pocas evaluaciones objetivas que se tenía en el concurso, ya que no dependía de la valoración discrecional de los consejeros. Eliminar los exámenes solo dará más poder arbitrario a los consejeros.