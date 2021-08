Borba sobre aglomeraciones: “La gente cree que esto ya se terminó, y no es así”

“Anoche estuve viendo dos o tres circunstancias en algunos locales donde había mucha aglomeración de gente y me llamó la atención, me preocupó, considerando que la gente cree que esto ya se terminó, y no es así”, dijo Borba este lunes tras la inauguración del Laboratorio de Bioseguridad “Prof. Dr. Rafael Masi Pallarés”, ubicado en la sede del Senacsa, en San Lorenzo.

Además, el titular del MSP agregó que va a “tomar cartas en el asunto” en relación a las celebraciones previstas para un aniversario más de la Fundación de Asunción este 15 de agosto “para evitar que nos relajemos de más”, indicó.

Como otra de las informaciones relevantes, Borba detalló que este fin de semana arribará un lote del segundo componente de las vacunas Sputnik V, aunque no precisó cuántas dosis llegarán al país. Sí contó que unas 20.000 personas deben recibir las mismas a partir del 18 de agosto y por el resto del mes y que en setiembre esa cifra sería de 40.000 personas.

La viceministra de Salud, Lida Sosa, ya había adelantado a finales de julio que el Gobierno de Rusia se había comprometido a enviar en agosto 40.000 dosis.

En relación a este mismo punto y sobre la producción de ese componente en la Argentina, Borba indicó que Laboratorios Richmond, el que tiene autorización para fabricar las segundas dosis, priorizará el mercado argentino, en donde millones de personas esperan por la vacuna.

También sobre los biológicos antiCOVID, el ministro informó que desde el 13 de agosto se anunciaría en qué fecha se liberará la exportación de las vacunas Covaxin desde la India. “A partir del 13 de agosto tendríamos fecha probable de liberación y desde allí podríamos recibir una buena partida”, adelantó.

Por último, sobre el Presupuesto General de Gastos del año que viene, Borba manifestó que la prioridad es mantener la estructura e inversión actual. “Tenemos que priorizar lo que tenemos y continuar con lo que crecimos. Tenemos que mantener los pasillos de contingencia, las camas de terapia”, finalizó.