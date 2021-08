González Daher es condenado a siete años de cárcel y su hijo Rubén a ocho

Por unanimidad el Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, presidido por la jueza Yolanda Portillo e integrado por Jesús Riera y Yolanda Morel, condenó al exsenador colorado Óscar Alberto González Daher por declaración falsa y enriquecimiento ilícito, cometidos entre setiembre del año 2008 y setiembre de 2018. En el caso de este último delito, la condena fue con el voto en mayoría de Morel y Riera; mientras que Portillo votó por la absolución.

Sin embargo el tribunal resolvió, en mayorií, absolver de culpa y reproche al exparlamentario cartista de la acusación de lavado de dinero. El Ministerio Público había solicitado que sea condenado a 10 años de cárcel por los tres hechos punibles.

Los magistrados Yolanda Portillo y Jesús Riera concluyeron que el hecho punible prescribió el 24 de agosto de 2019 porque tomaron como base la creación de la firma inmobiliaria “Príncipe Di Savoia”, en fecha 24 de agosto de 2009. Argumentaron que ya se superó el doble de la pena mínima prevista para el delito de lavado de dinero (5 años), como establece el artículo 104 del Código Penal.

Por su parte la juez Yolanda Morel votó en minoría por la condena de González Daher, pero la magistrada se limitó a señalar que en la sentencia escrita estará detallada la fundamentación de su postura.

Lea más: "Tuvo que venir un enviado de EE.UU. a controlar el debido proceso", afirmó Alegre

Para el tribunal no hay duda que González Daher no puede justificar el origen de G. 5.903.362.496, ya que este monto excede las legítimas ingresos que tuvo entre los años 2008 y 2018, por lo que se concluye que tienen un origen no conocido.

En cuanto a la declaración falsa, los magistrados fundamentaron que durante el juicio oral se comprobó que el ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados buscó ocultar su situación patrimonial y no declaró varios inmuebles y cuentas bancarias en las declaraciones juradas que presentó ante la Contraloría General de la República.

Asimismo, el tribunal dictó una condena de 8 años de cárcel para Óscar Rubén González Chaves, concejal de Luque por el Partido Colorado, por declaración falsa, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, por la suma de G. 29.237.656.115, entre setiembre de 2008 y setiembre de 2018. Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera habían solicitado una pena privativa de libertad de 10 años.

En relación a los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero el voto del tribunal fue unánime, pero la condena por declaración falsa se dio con el voto en mayoría de los jueces Yolanda Morel y Jesús Riera, y en disidencia la magistrada Yolanda Portillo.

“El señor González Chaves poseía la titularidad de varias cuentas bancarias. Con relación a la empresa Príncipe Di Savoia el movimiento económico era inferior a lo declarado, la firma se creó para simular la adquisición de bienes cuando la sociedad no contaba con la capacidad financiera para costear dichas compras”, puntualizó la presidenta del tribunal Yolanda Portillo.

La magistrada resaltó que en el juicio oral se pudo verificar que el acusado utilizó la estructura societaria para aparentar que estaba adquiriendo bienes y consolidó los bienes, que quedaron como no justificados en su patrimonio, con la adquisición de inmuebles de la empresa a los efectos de disimular que esas propiedades pertenecían a Príncipe Di Savoia.

Lea más: Fiscalía debe decidir si apela o no condena contra González Daher

Además, puntualizó que el sentenciado conocía el origen ilícito del dinero que era depositado a sus cuentas bancarias y en relación a la declaración falsa, que González Chavez sabía que su cargo en la Función Pública lo obliga a mantener la transparencia, por lo que dicha situación se considera como agravante.

Compurgaron pena mínima y están libres

Si bien fueron condenados a 7 años y 8 años de cárcel, respectivamente, Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chaves no irán a la cárcel, hasta que la sentencia quede firme y ejecutoriada.

Esto implica la eventual intervención de la Cámara de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia.

El tribunal de sentencia dispuso que sigan con la medida cautelar de libertad ambulatoria, que les fue otorgada por el juez de garantías Humberto Otazú, cuando compurgaron en la Agrupación Especializada la pena mínima de seis meses.

Esta pena mínima será descontada de la dictada ayer para cada uno de los condenados, si es que llegan a ir a prisión.

Segunda condena

Esta es la segunda condena para González Daher. quien el 28 de diciembre pasado fue condenado a dos años de cárcel, con suspensión, por el caso de los audios filtrados.

Esta condena dictada por los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro,