Bajar la tarifa de Itaipú le conviene a la ANDE para realizar inversiones necesarias, dice su presidente

“Como presidente de la ANDE, definitivamente, lo que más conviene a la institución es que se compre a una tarifa con el menor costo posible, para poder tener recursos suficientes para realizar las inversiones necesarias. Es decir, si compro mi producto más barato y estoy vendiendo al mismo precio de lo que hoy estoy vendiendo, voy a tener más margen para realizar todas las obras que no se hicieron en su momento”, declaró esta mañana el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, al ser consultado sobre este tema que debe definirse en estos meses, desde el directorio y Consejo de Administración de la binacional.

Agregó que si la tarifa disminuye, la ciudadanía va ganar calidad en el servicio “porque actualmente la tarifa para el consumidor final es la más baja de la región”. “Es decir, difícilmente vamos a tener una reducción importante para el cliente final, pero va a ganar en la calidad del servicio, considerando que se van a poder ejecutar todas las obras para el sector eléctrico”, explicó.

Asimismo, Sosa aclaró que si se mantiene la tarifa (US$ 22,60 por kW/mes), “definitivamente tiene que existir una obligación de que el ingreso adicional que va a recibir la Itaipú (debido a la disminución del costo del servicio de la deuda), una parte importante tiene que ser destinado al sector eléctrico paraguayo para evitar que pueda existir una suba tarifaria”.

Sobre la negociación entre Paraguay y Brasil de la tarifa, el presidente de la ANDE indicó que siempre “nuestra posición” es sentarnos a conversar y que se pueda hablar desde un principio ganar-ganar, es decir ambos países tienen que salir gananciosos de esta negociación. “Las buenas relaciones que tenemos con el Brasil hacen que podamos sentarnos a conversar como siempre, por eso no me queda duda de que se puede llegar a buen puerto”, concluyó.

La posición que manifestó esta mañana el actual titular de la empresa eléctrica estatal, contradice una de las conclusiones de los grupos de apoyo al equipo negociador del Anexo C del Tratado de Itaipú que creó el presidente Abdo Benítez en diciembre de 2019.

La propuesta que trascendió como eventual estrategia paraguaya incorpora tres tarifes: 1.- la baja, de US$ 9,61/kWmes, libre de toda carga o costo adicional, una vez saldada la deuda de Itaipú. 2.- Tarifa Intermedia, de US$ 15/kWmes, que incorpora algunos componentes, independientes de los costos de generación, para cubrir la “brecha” que dejará la deuda de la binacional aún vigente, así como sus servicios. 3. Tarifa Alta, o sea la actual, US$ 22,60/kWmes, que se mantiene meiante a la incorporación de nuevos gastos. La suma que exceda el costo sería distribuida en partes iguales entre Paraguay y Brasil.

Apuntemos también, que en esas mismas fuentes, oficiales por cierto, se adelantaba que nuestro país debe defender la opción de la tarifa intermedia.