En medio de conflicto entre concejales se solicita intervención de la Gobernación del Alto Paraguay

La nueva directiva de la Junta la encabeza Ricardo Duarte (ANR), presidente, y lo secundan los concejales Erasmo Rodríguez (ANR), Nicolás Feltes (PEN) y Édgar Benítez ( Movimiento Independiente Avancemos).

La otra mesa directiva esta compuesta por Iván Acuña (ANR), presidente cuyo mandato ya feneció, y lo acompañan Cyntia Benítez (ANR) y Norma Laguardia (PLRA).

Lea más: Renuevan mesa directiva en la Junta Departamental de Alto Paraguay

Los cuatro concejales opositores a la administración de José Domingo Adorno presentaron ante el Ministerio del Interior un pedido de intervención de la Gobernación, después de ser aprobado en sesión ordinaria de la Junta el pasado 18 de agosto, de la cual participaron solo ellos, mientras que los otros tres colegas abandonaron la reunión.

El pedido de intervención se fundamenta en que el gobernador estaría cometiendo irregularidades, como ser la sobrefacturación de varias obras que se realizan en el departamento, así como trabajos inexistentes o “fantasmas”.

En el 2019, Adorno argumento que utilizó alrededor de G. 600 millones en el combate de incendios; sin embargo, ganaderos de la zona de Agua Dulce se encargaron de desmentir esa afirmación al aclarar que fueron ellos quienes pagaron dichos trabajos.

Estos concejales acusan además al jefe departamental de no contestar una serie de pedidos de informe, entre estos en qué se utilizaron US$ 1.000.000 que la Gobernación recibió en concepto de emergencia por la pandemia.

Otro de los cuestionamientos es sobre el cargo que cumple Hilario Adorno, hermano del gobernador, como supuesto jefe de la subsede en Puerto Casado. El mismo además es candidato al cargo de intendente por dicha comunidad.

Los concejales solicitaron al gobernador que presente resolución de dicho nombramiento, atendiendo a que la institución y hasta rubros de la misma se estaría utilizando para financiar la campaña de su hermano.

En estos momentos, funcionarios de la Contraloría General de la República se encuentran auditando la administración del gobernador Adorno correspondiente al periodo fiscal del 2019.

Medida cautelar

El presidente saliente del corporativo, Iván Acuña (PLRA), dijo que ya presentaron una medida cautelar ante la Justicia Electoral, a fin de promover nulidad de actuación de sus demás colegas, debido a que no respetaron disposiciones existentes para la elección de la nueva mesa directiva.

Alegó que para tener el quorum para convalidar la elección de nuevas autoridades debió haber 5 concejales y no 4 como ellos tratan de hacer imponer.

“Además, un pedido de intervención de la Junta debe ser avalado por una mayoría absoluta de miembros, o sea 5 concejales”, indicó.

“Otra tremenda irregularidad que están cometiendo mis colegas es que aún no se tiene el informe de la CGR, entonces no podemos hablar de irregularidades en la administración del gobernador, ya que solo son supuestos hasta tanto no tengamos documentaciones que sustenten los supuestos robos”, sostuvo.

Dijo finalmente, por de pronto, que desconocen la actuación de estos concejales y que seguirán esperando la resolución de la Justicia Electoral.