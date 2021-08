A julio la deuda pública llega a los US$ 13.163,2 millones

El saldo de la deuda creció en julio US$ 53,1 millones con respecto al cierre del primer semestre, por lo que en lo que va del año los compromisos asumidos por el gobierno de Mario Abdo Benítez representan US$ 950,3 millones más con respecto a 2020.

En diciembre del año pasado la deuda alcanzó US$ 12.212.9 millones, que representa 33,6% del PIB; y a julio del presente ejercicio se incrementó a US$ 13.163,2 millones, que equivale a 34,2% del PIB.

Lea más: La deuda pública paraguaya seguirá aumentando, según estima el FMI

El informe señala que US$ 11.254,7 millones corresponden al endeudamiento externo, obtenidos mediante préstamos de organismos financieros internacionales o la emisión de bonos soberanos.

Hacienda colocó por última vez bonos soberanos en enero por un monto de US$ 825,8 millones, de los cuales US$ 329,5 millones corresponden a la ley de “bicicleteo” de deudas; y US$ 496,3 millones al financiamiento del presupuesto.

Además, US$ 1.908,5 millones corresponden a la deuda interna contraída por la emisión de bonos en el mercado local.

La cartera hasta julio colocó a través de la Bolsa de Asunción, bonos por más de G. 1,4 billones (US$ 208,81 millones al cambio actual).

Lea más: Paraguay y su política de endeudamiento: descripción y perspectivas

De la deuda total a julio, a la Administración Central (que lo componen los tres poderes del Estado, más la Contraloría y otros organismos) le corresponde US$ 11.677,2 millones, que implica 30,3% del PIB; y a las Entidades Descentralizadas (que engloba a entes autónomos, empresas públicas y financieras, entre otros) US$ 1.486 millones, que equivale a 3,9% del PIB.