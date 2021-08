Aduanas destina G. 1.298 millones para la compra de muebles

“Los muebles y pantallas del piso donde estará la Dirección, sala de espera, sala de recepción y de reuniones tendrán un costo de alrededor de G. 100 millones”, detalla la nota sobre el área destinado al director nacional, Julio Fernández, que forma parte del paquete total del mobiliario previsto.

La DNA intenta justificar, de esta manera, el gasto que está realizando para dotar de lujosos muebles al nuevo edificio que está construyendo y, en particular la oficina del titular, Julio Fernández, ante las críticas surgidas en redes sociales y publicaciones digitales respecto a este tema.

Los fondos asignados se dan en un momento en que desde el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, se habla de un ajuste en los gastos atendiendo que la pandemia aún persiste y los ingresos no alcanzan para financiar todos los programas presupuestados. Además, de la necesidad de que el Congreso apruebe el proyecto de ley de compras públicas para mejorar la eficiencia y permitir al Estado ahorrar, así como los demás proyectos para reformar la administración pública.

Nueva sede

La nueva sede en construcción de Aduana está ubicada en Montevideo en la entrada de la Costanera de Asunción, y se estima que estaría listo para el próximo mes de octubre.

La obra demandará más de G. 14.063 millones (US$ 2 millones al cambio vigente); de esto G. 12.765 millones (US$ 1.852.714) por la construcción del edificio y G. 1.298 millones (US$ 188.389), monto adjudicado, para el mobiliario, según los datos del informe.

La DNA argumenta la obra que se financia con fondos institucionales (en realidad generan las entidades por el servicio que prestan, pero de igual forma son recursos del Estado), cuenta con 8 niveles compuestos de sub suelo, planta baja y 6 pisos.

Costo de muebles

“El mobiliario completo costará poco más de 1.298 millones de guaraníes, 19% menos que otros precios referenciales”, indica la nota del organismo del Estado.

Explica que “el llamado con ID 389758 Licitación Pública Nacional para la Adquisición de Mobiliario para el Edificio de la DNA, ha sido realizado respectando estrictamente la legislación local en materia de contrataciones públicas y las reglamentaciones respecto a precios de mercado, toda la información de la obtención de precios referenciales y la adjudicación se encuentran en estado público en la DNCP”.

Sostiene que en el procedimiento realizado por Subasta a la Baja Electrónica, modalidad que permite la puja en precios de manera a obtener mejores condiciones para el estado fue la realizada, y se ha contado con cuatro ofertas evaluadas según en siguiente detalle: Mobiliarte Industrial y Comercial SRL, por G. 1.298 millones; Movicor Saci, por G. 1.299 millones; Maqpy SA, por G. 1.443 millones; y Engineering Saeca, por G. 1.444 millones.

Precio de referencia

Aduanas expresa que el precio referencial total del llamado fue de G. 1.605 millones y que se procedió a la adjudicación de la oferta más baja, la cual se encuentra inclusive en promedio en unos 19% por debajo de los precios referenciales obtenidos y publicados en la convocatoria.

Considera que, según el cuadro comparativo de precios publicado en el portal de la DNCP, se garantiza que la adquisición realizada cuenta con precios de mercado y que la diferencia de G. 146 millones, entre la oferta más baja y la más alta, refleja a todas luces ésta condición.

La nota dice que la firma adjudicada es Mobiliarte Industrial y Comercial SRL, que ofertó productos de la marca Caderode; y que en el procedimiento no se contaron con ofertas de procedencia europea.

“El proceso contó con 55 ítems que corresponden al mobiliario total que será equipado en el Nuevo Edificio sede de la Dirección Nacional de Aduanas, el que cuenta con 8 niveles compuestos de sub suelo, planta baja y 6 pisos, el cual se estima su culminación para finales del mes de octubre”, insiste la entidad.

“La DNA se encuentra realizando importantes inversiones en mejoras de infraestructura, tanto en lo que será el Edificio Central, así como en sus distintos Edificios institucionales en todo el país”, añade el informe.

Ahorro en alquiler

El director de Aduanas dijo a ABC que se ahorrará unos G. 2.000 millones en alquiler que están pagando actualmente por los edificios: Patria, Arasá, Durán, Plaza y otros, ocupados por las diferentes dependencias que tiene la institución.

Sostuvo que la sede central también estará preparada para albergar los equipos que donará la agencia Koica y los equipos que donó el gobierno de los Estados Unidos.

Son estructuras de cemento preparadas por la seguridad y también es un compromiso de una contrapartida por la donación de Koica, indicó Fernández.