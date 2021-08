Instituciones del sector eléctrico integran plataforma de trabajo para enfrentar la crisis hídrica

En este primer encuentro, realizado en la sede de la ANDE, luego de escuchar las exposiciones del área técnica de la ANDE, Itaipú Binacional y Yacyretá, se decidió conformar una plataforma de trabajo entre todas las instituciones mencionadas para el análisis de la situación y buscar alternativas para el corto, mediano y largo plazo.

Participaron del encuentro el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, los directores paraguayos de Itaipú y Yacyretá, Manuel María Cáceres y Nicanor Duarte Frutos; el viceministro de Minas y Energías, Carlos Zaldívar, el Ing. Martín González, delegado paraguayo en la Comip, además de ejecutivos de la ANDE y asesores técnicos de las mencionadas instituciones.

Duarte Frutos destacó la oportunidad del encuentro para analizar “las posibilidades técnicas e instrumentales que tenemos para bajar el impacto a la crisis hidrológica que estamos teniendo, así como considerar cuáles son las alternativas, cuáles son los proyectos que podemos llevar adelante, con el esfuerzo de los sectores energéticos y, aún cuando la situación se vuelva a normalizar, de la crisis hay que aprender previsiones posibles”.

Por su parte, el asesor del director, Ing. Juan José Encina, también valoró el encuentro, cuyo objetivo principal fue analizar cuál es el escenario hídrico y de generación de lo que queda de este año y para el 2022.

“La ANDE demostró cuál es su requerimiento de energía para este año y para el próximo y también Itaipú presentó la situación hidrológica y algunas limitaciones que van a tener para la generación, tanto de este año como del próximo”, explicó el profesional.

De alguna manera, dijo, Itaipú está siendo más severamente afectada por la disminución de los caudales del río Paraná. “Yacyretá, también es afectada, sin embargo tiene una particularidad, y es que actualmente la ANDE utiliza menos la potencia de Yacyretá con respecto a Itaipú. Por dicha razón, justamente lo que se plantea es que utilizando mayor potencia de Yacyretá, se puedan atender los requerimientos a corto plazo del sistema eléctrico paraguayo y ser un poco optimistas para el año 2022”, explicó.

“Estamos evaluando cuáles son las alternativas que se plantean. Lo que no se quiere afectar son dos cosas: primero, que no falte energía para el consumidor paraguayo y segundo, que los precios se mantengan como los que tenemos hoy, que no haya aumento de tarifa”, acotó Encina.

Por otra parte, indicó, la adecuación de las líneas de transmisión paraguayas de Yacyretá, LP1 y LP2 –esta última muy recientemente- permiten que nuestro país acceda a la totalidad de la energía generada por la Central que, por derecho del Tratado, le pertenece. De esta forma, la EBY se encuentra en óptimas condiciones para distribuir más energía al mercado paraguayo.

“En el caso de Yacyretá se tiene un mejor panorama relativo que Itaipú con respecto a la generación, y lo que vamos a permitir es de que Yacyretá impulse un poco el consumo en Paraguay, aumentando su participación en lo que es el consumo de ANDE de parte de la Central”, puntualizó.