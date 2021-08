Le están buscando una función a la presunta planillera de OGD, que aún no se presenta al Congreso

El secretario general del Congreso, Antonio Sánchez, había indicado esta mañana a ABC que Miers Espínola estaba a disposición de Talento Humano. Además, indicó que la funcionaria no debía acudir hasta que concluya el sumario.

Esto fue descartado más tarde por la directora general de Talento Humano del Congreso, Norma Cardozo, quien aclaró que la presunta planillera sí deberá presentarse. Indicó que, por ello, le están buscando una función dentro de este departamento.

Igualmente, anunció que, en caso de ausentarse sin justificación, podría abrirse un nuevo –y en paralelo- sumario en su contra. “Tiene que presentarse. Tendríamos que reasignarle tareas. En caso de no presentarse se estaría dando un abandono de cargo, que es motivo de sumario”, declaró.

Cardozo remarcó que la funcionaria debe asistir a la sede parlamentaria, ya que en la Dirección de Talento Humano no está vigente el sistema de cuadrillas, como en otros departamentos del Congreso, por lo que el trabajo es presencial. “Tiene que justificar el salario que percibe”, subrayó.

Así también, comentó que no asistió desde ayer a Talento Humano, pese a que ya se le notificó que fue puesta a disposición de dicho departamento. Además, refirió que no justificó su ausencia del lunes y de hoy, por lo que se procederá a descontar las jornadas no trabajadas de su salario.

“No se presentó hoy, lo que implica que no estará percibiendo por sus haberes por los días que no marque: ayer y hoy”, mencionó.

También la directora demostró su indignación por el caso, pues refirió que, “lastimosamente, esta gente mancha a la institución”.

Con respecto al sumario vigente, indicó que se designará al juez sumariante mediante un sorteo que es llevado a cabo por la Secretaría de la Función Pública. Acotó que está a cargo de esta institución el proceso.

¿Seguirá cobrando su jugoso salario?

Miers fue apartada de la Dirección de Asesoría Jurídica del Congreso, por lo que ya no percibirá la bonificación “por responsabilidad” de G. 2.190.000. Sin embargo, Cardozo precisó que a la presunta planillera su sueldo de G. 7.300.000 se le seguirá acreditando hasta que concluya el sumario administrativo que se lleva a cabo en su contra, que podría extenderse durante 6 meses.

Igualmente, refirió que el juez sumariante, que deberá ser designado, podría resolver la suspensión de la acreditación por salario a la presunta planillera.

Este lunes, un equipo de ABC pudo corroborar que Miers Espínola no se encontraba bajo reposo médico como había mencionado ni cumpliendo con sus obligaciones del teletrabajo como asesora jurídica, pues se la descubrió llegando a la vivienda del ex senador condenado Óscar González Daher en pleno horario laboral.

La presunta planillera está muy ligada a la figura del exsenador y político luqueño condenado -en primera instancia- a 7 años de prisión por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. En varias fotografías se ve a Miers Espínola junto a OGD realizando campañas proselitistas para la Asociación Nacional Republicana (ANR).