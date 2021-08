Presunta planillera de OGD ya no irá al Congreso, pero seguiría cobrando su jugoso salario

Sánchez señaló que Miers Espínola fue apartada de su cargo en la Dirección de Asesoría Jurídica del Congreso Nacional luego de descubrirse que “hacía oficina” en la vivienda del ex senador condenado Óscar González Daher durante su horario laboral. Acotó que solicitaron, a la par, la ejecución de un sumario administrativo.

Asimismo, señaló que Miers estará -desde ahora- a cargo de la Dirección de Talentos Humanos del Congreso, mientras dure el proceso de sumario administrativo, atendiendo a que se debe respetar la presunción de inocencia tras las acusaciones.

“Ayer hemos comunicado a la directora de Talentos Humanos que la funcionaria pasa a disposición de Talentos y, en consecuencia, debe prestar servicio ahí hasta tanto se inicie el sumario correspondiente. En la misma nota que pusimos a disposición hemos solicitado la instrucción de sumario correspondiente a fin de deslindar responsabilidad”, declaró.

El secretario general refirió que, en el marco de la destitución de Asesoría Jurídica, Miers ya no percibirá la bonificación “por responsabilidad” de G. 2.190.000. No obstante, aclaró que la presunta planillera seguirá percibiendo su salario de G. 7.300.000, siempre y cuando el juez sumariante no decida lo contrario.

¿Estaba de reposo?

El secretario general del Congreso refirió que Miers Espínola justificó su ausencia con reposos médicos y que incluso remitió fotografías en las que se la observaba bajo cuidados hospitalarios, durante la aplicación del sistema de trabajo en cuadrillas, la semana pasada. Asimismo, indicó que había demostrado con documentos que estaba tramitando para someterse a una cirugía, por lo que no acudía a sede parlamentaria.

“Ella había informado que estaba iniciando trámites para someterse a una cirugía y había informado que en ocasiones asistía a un centro asistencial privado porque se sentía mal. Los reportes que tengo son del 18 de agosto que comunicó sobre los trámites. Creo que el diagnóstico es de rinitis. Había enviado algunas fotos de que estaba en observación”, mencionó.

Ayer, con imágenes de un equipo de ABC se pudo corroborar que la presunta planillera no se encontraba bajo reposo médico ni cumpliendo con sus obligaciones del teletrabajo, pues se la descubrió llegando a la vivienda de OGD en pleno horario laboral.

La funcionaria está muy ligada a la figura del exsenador y político luqueño condenado -en primera instancia- a 7 años de prisión por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. En varias fotografías se ve a Miers Espínola junto a OGD realizando campañas proselitistas para la Asociación Nacional Republicana (ANR).