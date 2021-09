Basura hospitalaria: Ministerio de Salud pretende culpar al director del hospital de Fuerte Olimpo

Tras darse a conocer por este diario la existencia de empresas adjudicadas por el Ministerio de Salud para el retiro de residuos hospitalarios de esta comunidad y que esto nunca se cumplió, la Cámara de Diputados, específicamente parlamentarios de la bancada del Partido Patria Querida, solicitó informe al Ministerio de Salud.

Los diputados pedían conocer cuáles eran las empresas adjudicadas para realizar esta función, los montos por los cuales fueron adjudicadas y las razones del porqué no se cumplía esta tarea.

Empresas no retiran residuos hospitalarios de Fuerte Olimpo

Al respecto, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Salud Ambiental (Digesa), menciona que en los años 2020 y 2021 se adjudico a las empresas Tesãi Porã y Wels SA Sanatorio San Roque SRL para realizar el trabajo de recolección de los residuos hospitalarios de esta comunidad.

Digesa menciona que no cuentan con información de pagos mensuales realizados a estas empresas, por lo que sugiere que dicha información sea solicitada a la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud.

En otra parte del informe se menciona que “estas empresas encargadas de realizar el servicio, en el mes de abril del 2021, el Dr. Gallagher comunicó que no nos vayamos, porque no tienen residuos”.

En el periodo del mes de mayo y junio, otro informe da cuenta de que el mismo director del hospital, en este caso el Dr. Gallagher, informa que no tienen residuos para entregar y que además los caminos para llegar a la comunidad se encontraban en mal estado.

Consultado al respecto, el galeno negó la acusación y dijo que ni siquiera sabía de la existencia de estas empresas adjudicadas para realizar este trabajo.

“Solo me enteré de esto a inicios de este año, pero jamás les dije que no vengan porque no teníamos residuos y mucho menos que los caminos estaban en mal estado”, sostuvo.

Pagan a recolectoras que no realizaron el servicio

En otra parte del informe se menciona que la dirección del hospital de Fuerte Olimpo ha realizado gestiones correspondientes para dotar de equipos de conservación a fin de mantener en cadena de frío aquellos residuos que requieren ser conservados hasta su recolección cada mes.

Todos los residuos hospitalarios, sin ninguna diferenciación, son tirados en bolsas y acumulados en la carrocería de un vehículo averiado que se halla en el patio de la institución, para luego ser arrojados en el vertedero municipal y quemados en tambores.

El Dr. Giovanni Gallagher dijo que finalmente, hace unos 10 días, llegó al hospital un camión perteneciente a una de estas empresas para llevar el residuo hospitalario, por primera vez en todo este tiempo.

El Ministerio de Salud Pública, en el año 2020, adjudicó al consorcio Tesãi Porã, representado por Carlos Duarte Luraghi, el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos bioinfecciosos, farmacológicos y afines de los hospitales públicos de nuestro país. En el 2021 concedió la misma prestación al consorcio Wels SA- Sanatorio San Roque SRL, representado por Óscar Mongelós Pankow y Juan Carlos Fernández.

Según lo estipulado en el contrato, los camiones recolectores de estas empresas deben recoger mensualmente los residuos hospitalarios en Fuerte Olimpo. En casi dos años, la cartera sanitaria desembolsó casi G. 600 millones, a pesar de que recién ahora se cumplió, luego de las denuncias periodísticas.