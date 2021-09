Nacionales Proponen que estancias comisadas sean centros de desintoxicación contra las drogas Ante los escasos centros de desintoxicación a nivel país, miembros de la Coordinadora Por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) sugieren al gobierno central una posible solución: tener en cuenta las estancias o propiedades comisadas en operativos antidrogas para utilizarlos como albergues de recuperación de adictos a las drogas.

El crimen del chipero frente al Mercado del Abasto volvió a sacar al tapete la problemática. Casos como el de la sospechada como asesina, una menor de 14 años, debe ser un llamado de atención para todas las autoridades del país. Anibal Cabrera, director de la Coordinadora, dijo a ABC TV que ya hizo una solicitud especial al gobierno en representación de 30 organizaciones. La propuesta que los establecimientos ganaderos o estancias sean reacondicionados o habilitarlos como centros de desintoxicación es una opción, sostuvo. En su opinión, cree que estos locales tienen infraestructura hotelera para dar asistencia y tratamiento de los pacientes. Con espacios como este se los podría internar para hacer un seguimiento apropiado y sacarlos de las drogas. Cabrera lamentó que el Programa Nacional de Adicciones cuente apenas con 60 camas para este tipo de procesos médicos. Muchos cuestionamientos para el MINNA El titular de la CDIA pregunta enfáticamente a la Ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martinez, ¿por qué falla el abordaje de la cartera a su cargo? Se coloca en la mente varias interrogantes: ¿falta presupuesto? ¿falta capacidad técnica? ¿no puede coordinar con instituciones locales?. “Es una cadena de irresponsabilidades”, asegura Cabrera apunta a las municipalidades y gobernaciones que tienen atribuciones legales para que ejerzan alguna responsabilidad, pero no asumen, dijo. Citó a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) de las ciudades. Comentó que entre varias dificultades que tienen estas oficinas es la falta de presupuesto. Denuncia la falta de protección a la niñez y adolescencia. Lea más: Menor que mató a chipero: drogas, intento de rehabilitación y abandono "/>

Datos sobre este sector que preocupan

El vocero aportó estadísticas que deben obligar a cambiar el rumbo de las políticas de estado: Cerca de 300 adolescentes están en Centros Educativos o más conocidos como Correccionales de Menores. Mas del 80 % consume drogas.

Según la CDIA cerca de 220 mil adolescentes están fuera del sistema educativo y el 50 % de la niñez paraguaya vive en condiciones de pobreza.

SENABICO analizará pedido si es que lo recibe

Teresa Rojas, ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), conversó con ABC y confirmó que no recibió ninguna propuesta como la expresada por Cabrera de CDIA. Sin embargo, sostuvo que ver un lugar para ese fin es analizable para el ente a su cargo.

Aclaró que en cuanto a estancias incautadas de los procesados por narcotráfico todas están actualmente arrendadas y mientras no haya una sentencia definitiva y a favor del Estado paraguayo, no están comisadas, por ende siguen siendo propiedad de los dueños originales. Dijo que por ley, la SENABICO debe mantener los establecimientos en buen estado y productivos. Mencionó que si no se los arrenda no se generará dinero para el mantenimiento adecuado.

Enfatizó que sitios como hoteles donde se puede albergar a personas con esta condición vulnerable y que requieren internación para desintoxicarse no los tienen. Manifestó que debe revisar el registro del ente para verificar qué lugares podrían servir para el efecto que propone Cabrera. En el caso de moteles, si se tienen incautados pero también están todos alquilados en la actualidad.

