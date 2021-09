El PGN 2022 asigna a las ONG más de G. 34.000 millones

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2022 asigna a las organizaciones no gubernamentales (ONG) un total de G. 34.438 millones (US$ 4,9 millones) y a los bomberos voluntarios G. 16.025 millones (US$ 2,2 millones).