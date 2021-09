Cuanto antes se reforme la Caja Fiscal, el remedio será menos doloroso, dijo Llamosas

El saldo rojo al mes de agosto de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda o Caja Fiscal representa-33%, diferencia entre las jubilaciones abonadas a los beneficiarios y el aporte del 16% que realizan los funcionarios activos.

El informe de Hacienda menciona que el gasto de enero a agosto fue de G. 2,37 billones (US$ 345 millones) y el aporte de los activos G. 1,59 billones (US$ 232,2 millones), arrojando una diferencia negativa de G. 776.216 millones (US$ 112,8 millones) que se cubre con fondos de los sectores superavitarios y con recursos del Tesoro.

La cartera insiste en que desde hace varios años apunta a la necesidad de una reforma integral del sistema de pensiones y de la Caja Fiscal, para asegurar su sostenibilidad.

El ministro Óscar Llamosas afirmó ayer en la reunión de la la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, en donde expuso sobre el proyecto de presupuesto 2022, que cuanto más temprano se avance en la reforma de dicha caja, “el remedio va a ser menos doloroso que si esperamos 5 años”.

El titular de Hacienda explicó a los legisladores que la última reforma de la Caja Fiscal se hizo en 2003, pero con el correr de los años se fue perforando el sistema con leyes especiales y estableciendo regímenes especiales a ciertos sectores. En ese contexto, afirmó que hoy finalmente lo que era una norma, que son los funcionarios administrativos, son la excepción que siguen aportando el 16%, por 40 años y jubilarse a los 62 años. “Entonces, lo que era la norma hoy se convirtió en excepción”, puntualizó Llamosas.

Sostuvo que se debe volver a iniciar el gran debate sobre el tema, porque se habla de sectores muy delicados como son las fuerzas públicas (policías y militares), docentes, del personal de blanco y también del Poder Judicial que tienen regímenes especiales. En ese sentido, reiteró que es una tarea que se debe hacer, “cuánto más temprano discutamos y avancemos en la reforma, obviamente el remedio va a ser menos doloroso que si esperamos 5 años”, insistió ante los legisladores.

Lo de 5 años, según indicó, es porque es el tiempo que se estima alcanzarán los superávit que registran los otros sectores de la Caja Fiscal para poder financiar a los sectores deficitarios, para que termine por explotar. “En vez de hablar de US$ 150 millones a US$ 180 millones destinados a financiar el déficit de la Caja Fiscal, estaremos hablando ya de US$ 700 millones a US$ 800 millones”, alertó.

Resultados por sectores

En cuanto a los resultados al mes de agosto, el informe de Hacienda indica que en el sector civil los maestros históricamente arrastran un déficit que actualmente es de -46%, lo cual equivale G. 457.494 millones (US$ 66,4 millones), erogación que se cubre mensualmente con los aportes de los demás componentes del sector que son empleados públicos, magistrados judiciales y docentes universitarios, que mantienen una situación superavitaria. A agosto de este año, estos tres sectores presentan números positivos de 72%, 21% y 21%, respectivamente, dice el informe.

Añade que el sector de las fuerzas públicas, constituido por militares y policías, continúa presentando un elevado déficit de -76% y -62%, respectivamente, lo que significa en conjunto G. 617.321 millones (US$ 89,7 millones) durante los primeros ocho meses del año. El monto deficitario se abona con recursos del tesoro, es decir, con los impuestos percibidos por el fisco, indica la nota.

De los 67.502 jubilados de la Caja Fiscal, al cierre de agosto de este año, son 48.669, entre maestros, policías y militares, los que arrastran pérdidas mensuales, tanto para el sector civil como para el Tesoro Público.