El candidato luqueño Echeverría ninguneó a OGD y quiso evadir hablar de condenas

El edil Rubén González Chaves (cartista) fue condenado el mes pasado a ocho años de cárcel por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, al igual que su padre el exsenador cartista Óscar González Daher, a una pena de siete años de prisión por declaración falsa y enriquecimiento ilícito.

González Chaves pretende ser reelecto como concejal y busca anclarse a la Junta Municipal de Luque, lugar donde no tuvo mayor destaque en referencia a la presentación de proyectos que favorezcan a la ciudadanía luqueña. Siempre favoreció al exjefe comunal Carlos Echeverría y fue durante su presidencia en la Junta que se aprobó el plan de la intendencia de tercerizar el cobro de impuestos en Luque, otorgando el derecho a la firma Consorcio Tributario, con oscuros antecedentes en Argentina, país donde ofreció el mismo servicio.

Esta noche, el candidato a la administración de la Municipalidad de Luque, Carlos Echeverría, al ser consultado sobre su alianza con Rubén González Chaves, manifestó que “cada candidato (…) siempre se expone a la Justicia o a las instituciones que se encargan de juzgar a cualquier persona”. Echeverría no contestó al ser peguntado si cuenta con “la bendición de OGD”.

El exjefe comunal, cuyo padrino político es González Daher, agregó a la consulta que la “Justicia es bien clara” y que mientras la sentencia de Rubén González Ch., no quede firme “él hoy es candidato a concejal municipal”.

Echeverría tuvo un lapsus mental y olvidó que el juicio contra González Daher y su hijo ya culminó, y dijo que “seguramente cuando termine el juicio la institución pública va a determinar efectivamente su condena”.

El exintendente de Luque que busca el rekutu precisamente de la mano de OGD y del cartismo, indicó “no quiero hablar de ese tema”, refiriéndose a la condena del exparlamentario Óscar y su hijo el concejal Rubén.

“Esa es una cuestión individual donde yo no decido. Como candidato a intendente municipal yo no puedo decidir por los doce candidatos. Yo no soy la institución encargada (…) nosotros no determinamos quién puedo o no ser candidato”, afirmó.

Al ser consultado sobre qué piensa de las familias víctimas de usura y que perdieron propiedades, Echeverría, visiblemente nervioso, dijo que de “ese tema” no está encargado y que no puede “opinar sobre ese tema”.

“No me pidas a mí que yo vaya a preocuparme de un candidato que no es (?), yo cumplo la función de intendente y hoy cumplo la función de candidato a intendente. Yo no soy la institución pública para encargarme de juzgarle a uno y otro. No me desvíe el tema. Cada uno somos irresponsables (sic) de nuestros actos. ¿Cómo nosotros vamos a apartarle a un candidato? Que los organismos o la Justicia se encarguen, pero tampoco me preguntes si hubo usura o no”, manifestó, perturbado, Echeverría.