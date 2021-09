Hugo Velázquez intenta “desligarse” de OGD, pero apoya a su candidato

A su llegada al acto político de Carlos Echeverría, quien pretende el rekutu en Luque, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, fue consultado sobre el apoyo que da al candidato del condenado Óscar González Daher. “Hoy venimos acá a darle nuestro apoyo a Carlos Echeverría junto con funcionarios de la Dinac y otros en esta fiesta colorada”, respondió.

El vicepresidente pretendió desligarse de la consulta sobre los cuestionamientos hacia OGD, y “se olvidó” que el exsenador cartista ya está condenado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. “Ese es un problema que tienen ellos con la justicia; nosotros no vamos a hablar de eso; ellos tienen problemas con la justicia, no con el partido. La justicia se va a encargar de ellos, de decir si son culpables o no”, alegó.

Una gran cantidad de personas se congrega en un conocido local gastronómico de Luque en el acto político de Echeverría, que desde esta tarde provocó que incluso el tránsito sobre la avenida Pedro Juan Caballero, una de las arterias principales de la ciudad, se viera afectado, con agentes de la Policía Municipal de Tránsito bloqueando el paso de los conductores.

