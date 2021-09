“Queremos la verdad”, clama hija del secuestrado Óscar Denis

“Hoy es un día triste, son 365 días de dolor, angustia, sufrimiento y desesperación. Pero también fueron días de lucha, de hacer todo lo que papá nos enseñó. Seguiremos peleando”, manifestó Beatriz Denis al recordarse un año del secuestro del señor Óscar Denis, quien fue tomado por el grupo autodenominado EPP.

Beatriz lamentó que las autoridades hablen de supuestos trabajos pero que hasta el momento no haya resultados. No tienen un solo dato certero sobre si su padre continúa con vida o hacia qué zona del país podría estar. “No tenemos ninguna sola información certera, confirmada y contrastada hasta ahora”, expresó.

Así también, recordó que en el comunicado que leyeron esta mañana manifestaron que quieren que “nuestro comandante en Jefe que nos dé una respuesta”, porque necesitan información sobre el paradero de su padre.

“No quiero que me llame a desear fuerzas nomás, hay días en que no queremos escuchar más eso porque no sabemos ni de dónde sacar fuerzas. Queremos que nos diga: ‘Sabemos esto, esto se está haciendo o de tu papá no hay nada’. Queremos la verdad”, enfatizó.

Lea más: A un año del secuestro de Óscar Denis: “Exigimos a nuestro comandante en Jefe que nos dé una respuesta”

En otro momento, resaltó que en todo este tiempo el Gobierno no ha hecho ni siquiera carteles de búsqueda y por ello recientemente la familia costeó una gigantografía a la entrada de Lorito Picada. “Vamos a seguir haciendo, por lo menos nosotros a nivel familiar, esos carteles y otras cosas más”, adelantó.

Por otra parte, Denis recordó que al inicio del secuestro tenían “aglomeración de autoridades” en la vivienda de su padre, pero últimamente apenas intercambian mensajes con algunos representantes militares.

“Es inimaginable lo que estamos pasando. Nos levantamos todos los días con la esperanza de que nos vamos a encontrar con papá, pero pasan las horas y al día siguiente de vuelta lo mismo. No perdemos la esperanza pero es desgastante (...) Mamá día a día se va apagando; el pasar de los días nos afecta mucho, es sumamente difícil pero seguimos porque papá nos enseñó a ser fuertes y a luchar. A él lo amamos y vamos a hacer lo que sea para encontrarlo”, finalizó.

Lea más: A un año del secuestro de Óscar Denis nada se sabe de su paradero

Un año sin saber de Óscar Denis

El exgobernador de Concepción fue secuestrado cerca del mediodía del 9 de setiembre de 2020, cuando circulaba por un camino interno de su estancia Tranquerita, acompañado de Adelio Mendoza, un nativo de la zona que también fue capturado por los criminales.

El ex vicepresidente, cuando Federico Franco era el presidente de la República, disminuyó la velocidad del vehículo para abrir un portón y allí fue interceptado por un grupo de personas armadas y vestidas con uniforme para para’i. Ambos ocupantes fueron capturados y los secuestradores dejaron varios panfletos firmados por la autodenominada Brigada Indígena del EPP.

El peón fue liberado el 14 de setiembre y relató que hasta pocos días antes su patrón se encontraba con vida, aunque sufriendo por las largas caminatas y los problemas de salud que lo aquejan a sus 75 años de edad.

Los secuestradores pidieron en concepto de rescate la entrega de víveres a 40 comunidades por un valor de US$ 2 millones, además de la difusión de videos propagandísticos del grupo criminal y la liberación de los criminales Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez en un plazo de 72 horas. Solo ese último requisito no fue cumplido, debido a que no dependía de la familia.

Lea más: CODI descabeza célula del EPP que secuestró a O. Denis