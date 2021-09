Salud: gremio pide aumento del 50% para unos 50.000 trabajadores

Un importante número de trabajadores de blanco se manifiestan frente al Ministerio de la Salud exigiendo reivindicaciones al gobierno de Mario Abdo Benítez. Se encuentran grupos de varios hospitales del interior del país, con pancartas y megáfonos. Algunos incluso se “crucificaron” en protesta ante la situación crítica que aseguran que están atravesando, reportó la periodista Fiona Aquino.

“Me van a decir que soy medio loca, pero nos merecemos todos un aumento del 50%. En otros países se da incluso hasta el 100% al personal de blanco. Creo que Paraguay debe dar el mismo ejemplo. También pedimos la estabilidad de los compañeros de contingencia, porque no se les puede echar a los que pusieron el pecho en la pandemia, y la disminución de la carga horaria de los compañeros administrativos. Ya es insostenible. Están ocho horas comiendo una empanada y llenándose la panza con agua. Es inhumano. El sueldo ya no alcanza. Algunos ganan G. 1.800.000 y se les descuenta en casas comerciales”, manifestó María Elena Ortiz, presidenta de la Asociación Gremial Salud No te Calles.

“Creemos que es justo ya que hemos perdido vidas y dimos todo en el campo de batalla. Presidente Mario Abdo Benítez, usted nos pidió que resistamos, ore ya roresistipama (ya resistimos lo suficiente), ko’aga nde hama (ahora es tu turno), tu parte ahora necesitamos”, añadió.

Consultada acerca de si temen ser despedidos, indicó: “No creo que nos echen por esta manifestación. Cuando el hambre entró por la ventana, el miedo salió por la puerta. Ya no tenemos miedo. Nos referimos a los compañeros que ingresaron por contingencia, ellos necesitan estabilidad laboral. No pueden ser descontratados”.

En cuanto a la cantidad de trabajadores involucrados en estos pedidos, señaló que son 5.000 los que ingresaron por contingencia y que el aumento del 50% sería para otros 50.000 y los que están para vacunación.

Ortiz señaló que pretenden llegar a conseguir hoy una audiencia con el presidente Mario Abdo y pedir la modificación del Presupuesto General de la Nación para que sea incluido su pedido.