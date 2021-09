Flexibilizar más las medidas depende de cantidad de vacunados, dice MSP

El objetivo del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), según indicó ayer a ABC el ministro de Salud, doctor Julio Borba, sería la inoculación del 60% de la población del país para este año, es decir, unas 4.500.000 personas. El titular de la cartera de Estado aseguró que una elevada cifra de ciudadanos vacunados contra el covid-19 permitiría además flexibilizar las medidas sanitarias aplicadas a la fecha en el país.

No obstante, el número de registrados como voluntarios para recibir el antiviral no supera los 3.000.000, por lo que desde la cartera sanitaria instan a la población a realizar su registro para recibir el biológico contra la enfermedad.

“El objetivo a principios de año era llegar a dos millones de personas. Ahora, nuestro plan es llegar a la mayor cantidad de gente. Si es posible, al 60% de la población”, sostuvo el titular de Salud Pública.

Borba advirtió además que un excesivo relajo en las medidas sanitarias puede ser el causante de un tercera ola de contagios.

Lea más Paraguay apenas recibió el 14% de las dosis adquiridas por el Gobierno

“Las formas graves, la internación, se ve en personas que no fueron vacunadas. Lo que queremos es evitar que la gente se aglomere excesivamente. Si tenemos ciertas mejoras en el nivel de vacunación y en el nivel de contagios, vamos a ir habilitando más (actividades) pero manteniendo los cuidados”, expresó el ministro.

Prometen más vacunas

Con relación a la llegada de más vacunas anticovid, el asesor de Asuntos Estratégicos del Gobierno, Federico González, explicó ayer a ABC que la inoculación contra el virus seguirá con normalidad haciendo uso de los biológicos disponibles y almacenados por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

González afirmó que se tomó la decisión porque existe la confirmación de la provisión de más dosis anticovid a nuestro país. No obstante, no detalló la fecha ni la cantidad esperada. “Tenemos información de que van a seguir llegando vacunas, no hay una fecha exacta ni números. El plan de vacunación debe seguir”, dijo.

Más tarde, el director del PAI, doctor Héctor Castro, mencionó que este sábado se espera recibir unas 300.000 dosis de AstraZeneca.

El lote llegará a Paraguay a través del mecanismo Covax, que se hará cargo del traslado del cargamento. Sin embargo, se trata de una nueva donación del Gobierno de España.

Asimismo, Castro expresó que Covax tiene previsto enviar a Paraguay un lote de alrededor de 200.000 dosis Pfizer antes de fin de mes.

La vacunación continúa hoy con la aplicación de segunda dosis de AstraZeneca, Moderna y Sputnik V.

Lea también En tránsito nuevo lote de 300.000 dosis de AstraZeneca, donado por España

Covaxin para adolescentes

La Sociedad Paraguaya de Pediatría aseguró ayer que el Ministerio de Salud aprobó utilizar las vacunas Covaxin para inocular a toda la población adolescentes de 12 a 18 años.

Así comentó ayer la doctora Ana Campuzano, presidenta de la Sociedad, quien dijo que el pedido fue realizado al doctor Héctor Castro, titular del PAI, quien dio su aprobación tomando en cuenta la experiencia de otros países con este antiviral y el arribo de un lote importante de esta plataforma en las próximas semanas.

“En Uruguay, por ejemplo, utilizaron la vacuna Covaxin en los menores de 18 años y la experiencia fue muy buena, al no registrarse efectos colaterales. Confiamos y creemos que hay suficientes garantías sobre esta vacuna”, dijo Campuzano.

Día A será este sábado

La vacunación de los adolescentes rezagados de 12 a 17 años con enfermedades de base se realizará este sábado en todo el país, según el calendario de Salud Pública.

Según los registros del PAI, a la fecha, 52.680 adolescentes de 12 a 19 años enfermos crónicos ya fueron inmunizados contra el virus, de los que 43.359 ya completaron el esquema.

Delta: preocupa descontrol

El titular de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, el doctor Guillermo Sequera, expresó ayer su preocupación por el “descontrol” en la aplicación de las medidas de prevención contra el covid-19, asegurando además, que “habría nuevos casos del linaje delta” que podrían desatar una tercera ola del virus.

“Me preocupa que el descontrol, la liberación total, acelere la llegada de la siguiente ola. Va a llegar, pero depende de nosotros que llegue de forma lenta”, advirtió el epidemiólogo.

Sequera mencionó que se estarían confirmando hoy -a través de los resultados de secuenciación genómica realizado por el Laboratorio Central- nuevos casos de la variante delta.

Esta mutación ya circula a nivel nacional. Según los registros de Vigilancia de la Salud, 83 casos fueron confirmados en el país, entre ellos el primer deceso.

El médico mencionó en otro momento que si bien la circulación viral actual del covid-19 es baja en Paraguay y “podemos salir con mayor tranquilidad”, se ha visto un aumento preocupante en el número de accidentes de tránsito e incidentes violentos, que ponen su propia presión sobre el sistema de salud.

Lea también Sequera: “descontrol puede acelerar llegada de siguiente ola” de covid

Otras 12 muertes

El informe de ayer del Ministerio de Salud señala que otras 12 personas fallecieron a causa del covid-19. Con ello, el total de decesos subió a 16.020. Informa que detectaron 85 nuevos contagios, en 2.280 muestras.

Refiere también que otros 258 pacientes se recuperaron, y que ayer 185 personas estaban internadas por coronavirus, de las cuales 71 permanecían en unidades de terapia intensiva (UTI).