Docentes anuncian huelga indefinida en octubre si no hay aumento salarial del 16%

Los gremios docentes repudian las expresiones del viceministro de Economía, Iván Haas, quien señaló que el aumento del 16% a los educadores desde este octubre “es imposible”. Justamente, federaciones y otras asociaciones del sector educativo desarrollaron esta mañana un congreso unitario, en donde abordaron este tema y concluyeron que harán masivas movilizaciones y hasta huelga en forma indefinida desde octubre en caso que el Ministerio de Hacienda incumpla el artículo 254 de la ley 6672.

Dicha normativa dispone que el aumento será otorgado en el último trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre) de acuerdo con los siguientes requisitos: si el incremento de los ingresos tributarios es superior al 10%, el aumento será de hasta el 8%; si el incremento de los ingresos es superior al 15%, la suba salarial podrá ser de hasta el 16%.

“Nos ratificamos en el 16%. No existen excusas para no ejecutarse. Se cumplieron los requisitos que el propio Gobierno estableció en la ley en medio de la pandemia. No existe la más mínima posibilidad de aceptar un porcentaje menor”, dijo al respecto Silvio Piris, titular de Federación de Educadores del Paraguay (FEP). A esto añadió que si Hacienda continúa con intenciones de reducir el monto, los educadores iniciarán una serie de movilizaciones y bloqueos de rutas en forma indefinidad desde octubre.

“Ni un milímetro se retrocede. Esperaremos hasta el 30 de setiembre para que Hacienda cumpla su palabra y si no lo hace, tomaremos una decisión drástica. El 16% (de aumento salarial) desde octubre no se negocia. No nos pueden mentir”, dijo por su parte Miguel Marecos, del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), quien lamentó que Hacienda asuma ahora esta postura.

A su vez, Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Auténtica (Otep-A), calificó de grave la intención y que se torna inadmisible que la propia cartera que elaboró los condicionamientos para el otorgamiento del reajuste sea la que ahora quiera dar un paso atrás. Mencionó que efectivamente, en el congreso unitario se definió un estado de alerta y movilización en caso que esta situación no se resuelva este setiembre.

Jubilación y presupuesto para educación 2022

Durante el congreso unitario, desarrollado esta mañana en el local de la Asociación de Funcionarios del MEC (Afemec), en el que asistieron representantes de varios gremios, también debatieron otros temas como la defensa de la jubilación docente y la situación de la caja fiscal, el presupuesto para educación 2022, entre otros puntos.

