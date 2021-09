Vicepresidente Velázquez tiene amnesia sobre reunión con empresario vinculado a caso de Aduanas

“No recuerdo, no le conozco. Habrá llegado a mí a través de algún político. Lo que sí, cuando me hablan de cuestiones de Aduanas no me involucro”, sostuvo Velázquez cuando fue consultado si recibió al empresario.

Remarcó que no se involucra en ninguna cuestión relacionada a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) debido a que este ente es “muy vidrioso”.

Comentó también que no le identifica a Khalil Chams, pues argumentó que recibe a muchas personas constantemente en su despacho. “Es muy probable que le hayan traído”, indicó, a la vez que prometió revisar su agenda de visitas.

Por otra parte, el Vicepresidente descartó que haya recomendado al empresario acudir a hablar con algún senador sobre su carga.

Khalil Chams aseguró esta mañana, en ABC Cardinal, que en su desesperación por recuperar su carga de Aduanas acudió a Velázquez. Acotó que el Vicepresidente le indicó que no podía hacer nada al respecto.

Asimismo, el empresario manifestó que por recomendación de una persona, a la cual no identificó, acudió al Senado para buscar una solución sobre su mercadería.

Martín Arévalo, ¿traficó influencias en Aduanas?

El director de Aduanas, Julio Fernández, desató el escándalo luego de haber denunciado al senador colorado Martín Arévalo por tráfico de influencias. Según indicó, el legislador le había solicitado posicionar a funcionarios de la DNA en cargos e intentó intermediar para liberar la supuesta carga de contrabando. Al respecto, el Vicepresidente señaló: “No tengo conocimiento del tema, absolutamente”.

Con respecto a la fotografía en que se lo ve con Denis Vera (ANR), candidato a intendente de Ybytymí y supuesto comprador de la carga polémica -como denunció el empresario extranjero-, Velázquez refirió que solamente compartieron con este en un acto político. “Si estuvo ahí es porque los candidatos de todos los distritos de Paraguarí fueron presentados”, declaró.

Arévalo dio a entender esta mañana, en conferencia de prensa, que la denuncia en su contra es venganza política de parte del presidente Mario Abdo Benítez. Además, acusó también a Fernández por tráfico de influencias, ya que -indicó- el año pasado le solicitó que presente un proyecto de ley para que unos 5.000 funcionarios de Aduanas reciban una bonificación.