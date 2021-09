Empresario denuncia que director de Aduanas secuestró su carga y la vendió a un político

El director de Aduanas presentó una denuncia contra el senador colorado Martín Arévalo en la que lo acusa de tráfico de influencias, ya que -según refirió- intentó presionar para que se posicione como administradores del ente a funcionarios que no tenían méritos.

También señaló que decidió presentar la denuncia contra Arévalo cuando el legislador colorado intentó intermediar en un caso de contrabando, tras el pedido del ciudadano extranjero Khalil Chams, quien se presentó como propietario de la polémica carga que fue supuestamente clonada y posteriormente robada.

Lea más: Director de Aduana afirma que recibió numerosas presiones de Martín Arévalo

En conversación con ABC Cardinal, Khalil Chams acusó de “corrupto” y de mentir a Fernández, pues aseguró que tiene pruebas de que en varias ocasiones intentó recuperar su carga y que demostró que le pertenecía, pese a que el director de Aduanas afirmó que se desconocía al dueño. Agregó que no le quisieron mostrar la mercadería que presuntamente fue clonada.

“El director de Aduanas habla de comandos, de disparates, que no tiene ni para escuchar ni creer. Cuando la mercancía está dentro de la Aduanas no es contrabando. Esta mentira que él hizo no sabe defender ni explicar bien”, declaró. A la vez, indicó que “él solo quiere vengar del senador y desviar esa denuncia”.

Lea más: Aduanas denuncia al senador Martín Arévalo por tráfico de influencias

Así también, denunció que el director de Aduanas “secuestró” su carga y posteriormente la vendió al candidato colorado a intendente de Ybytumí, Denis Vera, quien pertenece al equipo político del diputado Miguel Cuevas (ANR). Según señaló, no se cumplieron los procedimientos correspondientes, pues no se ejecutó un remate público. “Él (Fernández) secuestró el container y vendió la mercadería a su amigo Denis Vera. Es su socio”, subrayó.

Comentó que “ese container tiene valor alto y él (Fernández) sabe de eso. El container tiene valor de más de US$ 3.000.000. Había teléfonos celulares, relojes”.

Khalil Chams refirió que, posteriormente, le quisieron vender una mercadería -maquillajes vencidos- que no le pertenecían.

Lea más: Director de Aduanas presenta mensajes para demostrar tráfico de influencias

También denunció que el director de Aduanas lo amenazó a través de un tercero. “Recibí amenazas del director. Mandó a un tercero y este me habló de que abandonaba este caso, si no, iba a ser perseguido -no iba a trabajar nunca- o tal vez matado”, dijo.

¿Empresario pidió “ayuda” a Arévalo?

El empresario comentó que en un intento “desesperado” habló sobre su carga con el vicepresidente Hugo Velázquez, quien -según indicó- le dijo que no podía hacer nada al respecto.

Refirió que “el mes pasado”, por recomendación de una persona -a la cual no identificó- y “por experiencia política”, acudió a la Cámara Alta para hablar con un senador, cuyo nombre no mencionó, a quien no encontró. Agregó que al retirarse se encontró con el despacho de Arévalo y decidió entrar para hablar sobre su carga.

Lea más: Del grupo de oración a enemigos: ahora Arévalo denuncia a Fernández por tráfico de influencias

“Fui a preguntar por un senador y me dijeron que no estaba, pero que podía esperar. Después me dijo su secretaria que no iba a venir, salí al pasillo y vi en la puerta escrita el nombre de Martín (Arévalo). Me recibió y le dije que tenía este problema”, sostuvo.

Esta mañana, Arévalo acusó que Fernández también cometió “tráfico de influencias”, ya que el año pasado le solicitó que presente un proyecto de ley para que unos 5.000 funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) tengan bonificaciones. Asimismo, el senador dio a entender que la denuncia en su contra es venganza política de parte del presidente Mario Abdo Benítez.