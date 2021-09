Diputados cartistas pretenden dar a Hernandarias 3% de la compensación por cesión de energía

Esta iniciativa pretende transferir a Hernandarias, el 3% de la totalidad de los recursos en concepto de compensación por cesión de energía establecido en la Ley N° 3.923/09. Los diputados explicaron que, si bien el impacto de la construcción de la hidroeléctrica actuó como disparador de la economía, el crecimiento poblacional no acompañó los ingresos municipales para dar respuesta a las múltiples necesidades de infraestructura y servicios.

Agregaron que, actualmente, la distribución de los royalties no es equitativa, hecho que causa la disconformidad de los municipios afectados, entre ellos, Hernandarias, ya que no recibe otra ayuda que no sea la de los royalties, cuyo monto consideran que es insuficiente para los enormes requerimientos, durante y luego de la construcción de la represa hidroeléctrica.

“En cambio, en Brasil, el destino de los royalties permanece en un 90% en los municipios afectados por la inundación de la presa, lo cual les permite un desarrollo mucho más acelerado, y un nivel de vida mejor para su población”, indica la exposición de motivos del proyecto de ley.

Los legisladores aseguraron que este proyecto busca “hacer justicia con el municipio de Hernandarias”, principalmente, por ser sede de la Central Hidroeléctrica de Itaipú, destinándole el referido porcentaje de la totalidad de recursos por compensación de energía, que establece la Ley N° 3.923/09.

La transferencia deberá realizarse en cuotas trimestrales iguales, de acuerdo a lo explicado por los proyectistas.

Puntualizaron, además, que el monto total deberá ser utilizado, exclusivamente, para construcción de obras de infraestructura, de turismo, urbanísticas, viales; y alcantarillados.

También podría usarse en pavimentación, mantenimiento de calles, salud y educación, lo cual deberá ser plasmado en un plan anual de inversión elaborado por el gobierno municipal de la ciudad de Hernandarias.

El proyecto deberá ser analizado en las comisiones asesoras de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Asuntos Municipales y Departamentales; y Presupuesto.