Iglesia irregular del “Avivamiento” sigue operando, critican vecinos

Osmar Suárez, presidente de la comisión vecinal 14 de Julio, de Puerto Pabla, denunció que, pese a que existe una orden de clausura, la iglesia siga operando. “Nunca pararon. Siguen haciendo sus reuniones, suben y bajan el volumen de su equipo de sonido y el líder sigue haciendo sonar el shofar (instrumento de viento litúrgico) a la madrugada, puntualmente a las 1:10”, manifestó.

“Encarparon el tinglado, la parte que estaba abierta y así no se puede ver cuántas personas son en total, pero están todo el día ahí. Además, le ponen micrófono a su trompeta y se escucha muy fuerte a la 1:10 en punto y así de nuevo a las 2:00”, añadió.

Suárez comentó que esta mañana estuvo en la Municipalidad de Lambaré consultando acerca de cuáles son las medidas que van a tomar, pero no obtuvo respuesta.

“Las autoridades se pasan la pelota, en la Municipalidad dicen que es el Viceministerio de Culto, me dicen que es la Fiscalía, y así. En la Municipalidad me dijeron que presentaron planos que no estaban completos, ya después de nuestra denuncia, y que en agosto de 2020, presentaron un pedido de habilitación del local, pero como depósito, no como iglesia”, señaló.

“En la Municipalidad me dijeron que ya hicieron todo lo que debían hacer administrativamente, pero no se cumple. El pasado 10 de setiembre, en el Viceministerio de Culto, y no hay respuesta hasta ahora”, cuestionó.

En cuanto al líder de la iglesia, el “pastor” Marcelo Villanueva, dijo que el mismo no tiene autorización especial de ninguna organización religiosa.

“El sábado pasado, los seguidores y su líder se manifestaron frente a la Municipalidad de Lambaré, después de nuestra denuncia y este pastor se paseó en una camioneta haciendo sonar la trompeta”, relató.

El pasado 1 de setiembre, la Municipalidad de Lambaré dispuso la clausura del “Ministerio Ejército de Avivamiento del Reino de Dios”, luego de que el templo fuera duramente cuestionado por la polución sonora y las amenazas de muerte del “profeta José Duarte” hacia los vecinos.

Al respecto, el director general de Culto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Marcos Méndez, confirmó que la iglesia en cuestión no está inscripta en el Registro Nacional de Culto.