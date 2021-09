El paraguayo subsidia el uso de energía eléctrica a brasileños, afirma Efraín Alegre

Según Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el alto costo a la tarifa de energía eléctrica que cobra la ANDE a los paraguayos es con el objetivo de subsidiar el servicio a los brasileños. Por cada G. 100.000 pagado, el 20% es para costear a los brasileños una energía más barata. Esto ocurre porque los traidores de patria van y traen el maletín lleno de dinero para su provecho propio, mientras que el sufrido pueblo paga la consecuencia.

Estas palabras las dijo durante un mitin político en apoyo a la candidatura a la intendencia municipal de San Juan Nepomuceno del exdiputado Olimpio Rojas.

Del encuentro también participaron los senadores del Frente Guasu, Esperanza Martínez, Jorge Querey y Hugo Richer, además de otros dirigentes políticos del distrito de San Juan Nepomuceno.

El actual intendente, Orlando Rojas Villalba, hermano del candidato de la Alianza Fraterna Nepomucena, relató que uno de los legados para los nepomucenos es la seguridad jurídica mediante la titulación de los terrenos del ejido urbano, que anteriormente no se podía concretar. “Mediante un arduo trabajo, proyecto que no pudieron concretar varios intendentes anteriores, conseguimos regularizar el sistema catastral que muchas localidades del país no cuentan”, dijo el jefe comunal.

El intendente dijo que los colorados están buscando estrategias no electorales para derrocar a la Alianza Fraterna Nepomucena. El plan que tienen es incidentar el inicio de los comicios para suspender el 10 de octubre y para que puedan venir 8 días después a arrasar con San Juan Nepomuceno. “Vamos a estar atentos todo el día para evitar el robo que están queriendo hacer los colorados”, dijo el jefe comunal.

Por su parte, el candidato a intendente de la Alianza Fraterna Nepomucena Olimpio Rojas dijo que están en la política porque quieren hacer el bien al prójimo y no es fácil esa actividad.

“Que cuente Efraín Alegre, quien hasta preso estuvo por denuncian la corrupción”, manifestó.

Finalmente pidió el apoyo a los pobladores para que el buen trabajo realizado por el actual gobierno municipal no se quede truncado.