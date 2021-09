Deuda del Estado con constructoras ronda los US$ 300 millones, según titular de Cavialpa

El ingeniero Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), aseguró que la deuda del Estado con las empresas constructoras está entre los US$ 250 millones y US$ 300 millones y que, a su vez, estas firmas deben unos US$ 350 millones al sistema financiero. El empresario abogó por la regularización del pago por parte de las autoridades para poder sostener la cadena que mueve este sector, que implica desde el sostenimiento de la maquinaria hasta el empleo de la mano de obra.