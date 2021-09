Intendente desea tercerizar recolección de basura antes de dejar administración

El intendente Raúl Isaac Mendoza Ramos, liberal amarillista, sigue en su afán de atar a la ciudadanía a los intereses de una empresa recolectora de residuos, antes de dejar la administración municipal.

La semana pasada presentó a la Junta Municipal una autorización para contratar en forma “temporal” a la empresa Tu Recolectora SA, representada por Arnaldo Francisco Aranda, del grupo El Farol de Adelaida Cañete, que monopoliza el servicio en Central.

Mendoza Ramos alega que la administración ya no cuenta con recursos para la reparación de los camiones recolectores y que es imperiosa la contratación de la referida firma, con la cual tendría vínculos especiales.

Incluso ya presentó un modelo de contrato, que favorece a la empresa, en una parte indica que la duración del mismo será hasta la adjudicación por la vía de la licitación pública nacional. También aclara que los residuos domiciliarios no deberá superar 20 kilos por cada recolección.

También se establece en el contrato que los usuarios no podrán contratar servicios de terceros cuando la cantidad de desechos excede el peso establecido o cuando no forman parte de residuos domiciliarios y deberá negociar con la empresa el retiro y el monto a abonar.

En otro punto indica que si la comuna desea rescindir el contrato con la firma antes de la adjudicación a alguna empresa deberá de indemnizar y devolver toda la inversión realizada, sin embargo si la empresa desea abandonar la tarea la puede hacer sin necesidad de pagar nada a la municipalidad.

Los usuarios también abonarán la tasa del servicio, incluirá el impuesto al valor agregado (IVA), multas y recargos según corresponda. El uso y pago por el servicio será obligatorio para toda la población.

En caso de mora en el pago por tres meses consecutivos, el usuario deberá pagar un interés del 2,5% sobre el monto atrasado. Además la municipalidad deberá de ceder un espacio dentro del edificio para facilitar el pago de las tasas a los contribuyentes.

Otro de los puntos llamativos es que si el usuario se atrasa en el pago por tres meses la empresa no retirará los desechos y no implicará falta alguna para la firma y el afectado sí estará obligado a abonar por el servicio, por más que no se retire; incluso, la empresa podrá recurrir a la justicia para el cobro.

También la empresa tendrá la posibilidad de subcontratar el servicio en forma parcial o total de terceros. En el contrato no habla de beneficios para la municipalidad o la ciudadanía.

“Tenemos 45 días para estudiar y hay muchas cosas que cuestionar, porque el intendente alega que ya no cuenta con recursos, pero no explica qué pasó, por qué quedó sin rubro, el servicio es pésimo por la incapacidad del jefe comunal”, expresó el concejal por el Partido Encuentro Nacional, Víctor Dárdano.

Justamente para presionar la tercerización de la recolección, la administración municipal dejó de recolectar los desechos hace más de un mes. Los barrios están infestados de basura e incluso muchos indican que están al día con el servicio.

“Se le autorizó a la intendencia a firmar contratos con entidades de cobro express para que se pueda recaudar, pero no lo hace, y es evidente que busca la tercerización”, expresó Dárdano. No se descarta que este miércoles se defina el tema.