Ciudadanos toman seccional y piden a los colorados “invasores” que liberen los espacios públicos

La Seccional N° 30, ubicada en el barrio San Rafael de Asunción, fue tomada por el grupo social “Patria Nueva” que exige la desocupación por parte del Partido Colorado. Los activistas se encuentran con carteles que señalan “#ANRNuncaMás” y “#EllosSonLosInvasores”, haciendo alusión a dicha nucleación política.

Argumentan que existe una sentencia judicial que dispone la liberación del espacio, que -indican- pertenece a una plaza pública de la comuna de Asunción. “Esta seccional hasta hace varios años era una plaza pública y fue usurpada por el Partido Colorado, pese a una sentencia judicial firme para que devuelva a la Municipalidad”, sostuvo Rodrigo Rojas Cameroni, uno de los ciudadanos.

Rojas también afirmó que esta toma es “simbólica” y forma parte de una iniciativa ciudadana para exigir la liberación de los espacios públicos que están ocupados de forma ilegítima por la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Agregó que hay otras dos seccionales en la Capital que deben ser desocupadas por el Partido Colorado porque existe sentencia firme de liberación. Detalló que contabilizaron alrededor de 50 locales de la ANR que están instalados de forma ilegal en espacios públicos.

Liberación de espacios públicos antes de “criminalizar” ocupación

Por otra parte, Rodrigo Rojas cuestionó a los legisladores que buscan penalizar de forma más severa las invasiones antes que recuperar los espacios públicos que fueron “regalados” durante el stronismo.

“Mañana se toca un proyecto de ley que criminaliza aún más a los ocupantes. ¿Por qué primero no hacemos una reforma agraria? ¿Por qué primero no devolvemos esta seccional? ¿Por qué primero no hablamos de 7 millones de ha malhabidas como herencia del stronismo?”, sostuvo.

Así también, los ciudadanos “invitaron” a dos candidatos a intendente de Asunción, Eduardo Nakayama (PLRA) y Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), a debatir sobre una solución con respecto a la “invasión” irregular por parte de la ANR.

