En el Chaco continúan reclamos de pobladores por carencia de agua

Las comunidades de Toro Pampa, San Carlos y María Auxiliadora, todas del distrito de Fuerte Olimpo, dependen exclusivamente de la existencia de tajamares para el uso diario del vital líquido, pero como estos reservorios se encuentran totalmente secos por falta de lluvias, desde hace varios meses, las más de 2.000 personas que viven en dichos lugares están sufriendo la carencia de agua.

Recientemente, moradores de una de estas comunidades, específicamente la de Toro Pampa, se manifestaron por varios días, cerrando el camino en reclamo precisamente de una mayor asistencia en el acarreo del agua que se está realizando en camiones cisternas desde el río Paraguay.

Estos pobladores llegaron este fin de semana hasta la comunidad de Fuerte Olimpo, donde mantuvieron un encuentro con el gobernador José Domingo Adorno (ANR) y el intendente Sergio Cuéllar (ANR). También participo de la reunión el obispo del Chaco, Gabriel Escobar.

El encuentro se realizó en la sede de la gobernación y en dicha oportunidad los moradores criticaron duramente a las autoridades por la falta de interés por encontrar una solución definitiva a la problemática del agua, situación que se sucede periódicamente y que hace que las personas vivan en situaciones lamentables.

El profesor Domingo Gavilán, uno de estos moradores, encaró directamente al jefe departamental pidiéndole un mayor compromiso. Dijo que en lugar de hacer inversiones en un templo de Toro Pampa, debería haber invertido en la solución de problemática del agua, realizando tajamares más grandes que puedan acumular grandes volúmenes del vital líquido.

Las criticas también fueron para el obispo Escobar, ya que decía el morador al encarar al religioso que él conoce más que nadie esta situación de la falta de agua, pero que no ayudó para que se realicen las inversiones en dicho campo.

“En varias ocasiones presentamos carpetas pidiendo la construcción de tajamares a instituciones del Estado e inclusive a las binacionales, pidiendo el acompañamiento de nuestras autoridades locales y departamentales; sin embargo, esto no sucedió, por lo que de nuevo sufrimos esta dura realidad”, dijo el docente.

Por su parte, otra moradora dijo que los niños son los que más sufren la problemática de agua, al punto que lastimosamente en numerosas oportunidades no pueden acceder al aseo personal diario no porque no quieran, sino porque no se cuenta con el agua.

No da abasto

La gobernación posee 2 camiones cisterna que son los únicos que de manera diaria están acarreando agua a estas comunidades y a los pequeños productores desde el río Paraguay; sin embargo, esto no es suficiente, ya que las poblaciones se ubican a varios kilómetros, por lo que la llegada del vital líquido se demora en varias ocasiones, dijo el gobernador.

En estos momentos, un camión cisterna de 10.000 litros de la Secretaría de Emergencia se sumó también a esta tarea; sin embargo, por lo general este camión solo permanece por unos días para luego volver a la capital del país.

El reclamo precisamente tanto de los pobladores como de las autoridades de la zona es que la SEN pueda enviar por lo menos unos dos o tres camiones de este tipo y que pueda permanecer en la zona hasta tanto llegue la temporada de lluvias.

Por lo general, estas comunidades reciben el agua en algunas ocasiones de manera diaria y en otras solo dos o tres veces a la semana, debido a la enorme distancia que deben recorrer los camiones cisternas; en este caso, los que más sufren son los pobladores de María Auxiliadora, distante a unos 120 km de Fuerte Olimpo, desde donde se lleva el vital líquido.

Según expresiones de los choferes, llegar hasta Toro Pampa, la población mas cercana del centro de distribución, unos 65 kilómetros, se demora unas 3 horas aproximadamente, en tanto son 4 horas para llegar hasta la localidad de San Carlos, distante a unos 100 kilómetros.

María Auxiliadora dista 120 kilómetros de distancia del río Paraguay, entonces alegan los conductores que apenas un viaje se puede realizar por día, como son solo 2 camiones y deben llegar a las tres poblaciones, entonces se torna bastante difícil que puedan realizar el servicio de manera diaria para cada comunidad.

Cada camión transporta un total de 16.000 litros de agua, cantidad insuficiente, y el líquido es bajado en cada vivienda, donde son llenados uno o dos tambores de 200 litros cada uno.

Lo que de verdad se necesita son más camiones para transportar el agua de manera diaria a cada comunidad, para así ayudar a alivianar en algo la extrema necesidad de estas personas por tener el líquido vital.