Vacunación con gran afluencia y sin muchas quejas en el Aratiri

Personas de distintos puntos del país que no pudieron acceder a la vacuna antiCOVID hasta el momento, acudieron este lunes en gran cantidad para inmunizarse. Se registró una gran afluencia de vacunados que no tuvieron mayores quejas ni inconvenientes con la espera, aunque los mayores de 30 reclamaron que no les aplicaban la plataforma Pfizer.