MEC entrega kits de alimentos y hay nuevos reclamos sobre calidad de productos

La distribución se realizó hoy en escuelas y colegios de Capital, según constató un equipo de ABC Color encabezado por la periodista Emilse Rolón, que recorrió algunos de estos sitios.

Emilia Román Amarilla, directora de la Escuela Nacional de Comercio N° 1, dijo que en total le entregaron 1.414 kits para distribuir a razón de dos por cada alumno. En total, están registrados 707.

Román explicó que hay un faltante de 60 kits porque la última vez muchos padres no los retiraron, entonces el MEC ya no los tiene en cuenta y no les reponen. “Muchas veces no vienen los padres a retirar... Entonces, al devolver (los kits) no recuperamos más (para la próxima entrega), entonces siempre tenemos ese pequeño problema, pero tratamos de subsanar”, explicó la directora.

Lea más: Quejas por calidad de productos en “kits” de alimentos escolares

En otro momento, la directora aseguró que en esta ocasión se puede notar que los kits mejoraron “a simple vista”. “A simple vista mejoró con dos paquetes de harina, leche, aceite, azúcar, es bien surtido. No tenemos quejas ni del poroto, ni locro, nada. Tenemos buena receptividad por parte de los padres, ellos reclaman (en otros sitios), pero aquí no”, sentenció.

En este lugar, Marta González, una de las madres que retiraron los kits en el Comercio 1, recordó que los primeros que fueron entregados eran de mala calidad; por ejemplo, tenía aceite de soja. “Ahora mejoraron”, sostuvo.

Lea más: El MEC entregó kits con alimentos podridos durante la pandemia, según la Contraloría

Escuela Juan León Mallorquín

Gloria Pereira, una de las madres que retiraron el kit de la escuela Juan León Mallorquín, dijo que si bien el kit no tiene productos buenos, “ayuda bastante” con el sustento de la casa.

“Ayuda bastante porque hay mucha necesidad, casi no hay trabajo, pero sería bueno que la calidad de los productos sea mejor. Por ejemplo, la harina de maíz no se consume tanto porque a veces es medio amarga y el poroto lo que no se consume tanto. El aceite no es bueno pero sirve, salva porque hay mucha necesidad; tiene mal olor, pero se puede usar”, comentó.

Cada kit contiene sal fina, leche líquida y en polvo, azúcar, poroto, locro, harina de maíz, harina de trigo, fideo, arroz, aceite y bananas, que en esta ocasión fueron entregadas nuevamente podridas o muy maduras.

República del Perú

Dos mamás cuyos hijos van al colegio República del Perú calificaron el fideo que se entrega en los kits de “incomible” y además lamentaron que los productos llegaron ahora después de casi dos meses de la última vez.

“Según dicen que es la última (entrega de kits). Aceite y el fideo lo que son un poco incomibles, el fideo sale mal, sale como puré. El aceite tiene mal olor, fritura no se puede hacer. Con caldo salva un poco con el ajo, pero fritura no se puede comer porque hace mal al estómago”, finalizó una de ellas.