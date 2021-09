Múltiples quejas en sexta entrega de kits de alimentos del MEC

Con un mes y medio de retraso, finalmente ayer arrancó la sexta entrega de kits de alimentos por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a instituciones educativas de Asunción. Nuevamente saltaron reclamos por las condiciones de algunos de los insumos que contiene el combo. Específicamente apuntaron al aceite, los fideos y las bananas.

Algunas de las mamás de la Escuela N° 225 “Dr. Juan León Mallorquín” exhibieron los cachos de bananas en estado de descomposición, que así les entregaron. Pidieron que se mejore la calidad de los alimentos, ya que son para los niños y una banana en malas condiciones podría afectarles en su salud.

Asimismo, las madres recomiendan al MEC controlar la calidad de los productos, sobre todo el aceite, que según refieren, expide un olor “muy fuerte” y se torna difícil cocinar con este. “El aceite no es bueno pero sirve, salva porque hay mucha necesidad; tiene mal olor, pero se puede usar”, señaló Gloria Pereira, una de las madres, quien a su vez agregó que la harina de maíz “llega medio amarga”.

Fideos incomibles, dicen

En la Escuela Básica N17 “República del Perú también se dieron reclamos similares. Puntualmente, dos mamás expresaron que los fideos que trae el kit se tornan “incomibles” y, a su vez, lamentaron la entrega tardía del kit.

Las madres afirmaron que el aceite tiene un “mal olor” que impide cocinar ciertas cosas, o bien, para hacerlo, deben echarle “mucho ajo” para que no haga efecto al estómago. En relación a los fideos, señalaron que en las penúltimas entregas se volvían “puré” al momento de cocinarlos, por lo que solicitaron que la calidad mejore. En la quinta entrega, registrada meses atrás en esta institución, las madres también habían criticado la mala calidad de algunos insumos.

En la Escuela Nacional de Comercio N° 1 no se reportaron mayores quejas. La directora de la institución, Emilia Román Amarilla, solo mencionó que se registró un pequeño faltante en el lote, pero que esto justamente obedece a que muchos padres no retiran a tiempo los kits y luego el MEC ya no los repone.

Alimentos en mal estado el año pasado

Las quejas por la baja calidad de los productos se registra semanas después de que se diera a conocer un lapidario informe hecho en el 2020 por la Contraloría General de la República sobre las malas condiciones en que muchos productos eran entregados a los padres durante la administración de Eduardo Petta al frente del MEC.

El documento hacía referencia a bananas podridas y quejas generales sobre la mala calidad del aceite y los fideos, tal como se registró también ayer, ya bajo la administración del ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti. Intentamos tener la versión del ministro, pero no tuvimos respuesta.

El kit de alimentos contiene además, sal fina, leche líquida y en polvo, azúcar, poroto, locro, harina de maíz, harina de trigo y arroz. La entrega continúa hasta el viernes. La lista completa de instituciones que recibirán los alimentos figura en el siguiente enlace: https://www.mec.gov.py/cms/?ref=300556-inicia-sexta-entrega-del-operativo-kit-de-alimentos-capital-2021

Kits de alimentos cuestan más de G. 18 mil millones

El cronograma contempla la distribución de desayuno/merienda escolar a 49.031 estudiantes de 185 instituciones educativas, almuerzo escolar a 50.627 estudiantes de 162 instituciones educativas y colación alimentaria a 2.632 estudiantes de 35 instituciones educativas, con una inversión de G. 18.227.834.112, de acuerdo al portal del MEC. Como distribuidores de la sexta entrega figuran las empresas Comepar, La Bandeja y Arte Culinario.

