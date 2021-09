Récord de ventas en ferias de Expo MRA

Para la Asociación Rural del Paraguay la suspensión de la Expo Internacional en el mes de julio ya fue un duro golpe, pues en ese momento la situación sanitaria no estaba como para juntar gente. A partir de la llegada de las vacunas contra el covid-19 el panorama cambió, pero igual nos costó mucho decidir organizar esta Expo Ganadera, ya que los productores necesitan tiempo para preparar sus animales, además, dependíamos de las empresas que iban a apoyar el evento, pero al final todo se pudo hacer y creo que fue una gran fiesta del trabajo, expreso el presidente de la ARP.

MAS G. 13.000 millones en ventas de ferias

Con el último remate de animales realizado el pasado lunes como cierre de la Expo Ganadera que duró 10 días, se comercializaron animales por más de G. 13.000 millones, cifra que superó todas las expectativas. “Esto nos demuestra que el productor ganadero esta invirtiendo a futuro y aprovechando los buenos precios, recordemos que los ciclos en ganadería son largos, por tanto, el productor sabe que lo que hoy compra, es lo que le dará satisfacciones mas adelante”, explico Gallí.

Respeto a la propiedad privada

Un tema recurrente e ineludible durante la nota con el titular de la ARP fue el de las invasiones de tierras, “Acá debemos entender que las invasiones no solo son de campos ganaderos o agrícolas, también están fracciones inmobiliarias, pequeños terrenos, a cualquiera le pueden invadir. El objetivo del aumento de la pena privativa de libertad que es actualmente de 5 años y subirla a 10 años, no es para llenar las cárceles, sino de disuadir, pues últimamente el que invade no tiene prácticamente castigo”, destacó el titular del gremio.

Podría faltar carne en el mundo

“Todo indica que podría faltar carne bovina en el mundo, ya que la demanda es grande y la oferta ha bajado, nosotros como ganaderos no somos los que fijamos los precios, eso la gente debe entender, es el mercado internacional y a la vez son los frigoríficos los que nos fijan los precios, nosotros somos tomadores de precios y se habla de que la crisis climática podría durar 2 años mas, o sea, todos vamos a tener que lidiar con esto desde donde nos toque estar”, manifestó.

Pedido al Estado

“Nosotros no somos una institución política, no tomamos decisiones, y tampoco pedimos una ayuda especial, solo queremos que las instituciones del Estado funcionen, que se apliquen la leyes, solo eso pedimos”, finalizó el doctor Pedro Galli.