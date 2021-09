Aún con liberación de dosis, algunos se vieron obligados a mendigar por una vacuna anticovid

La liberación de vacunas anticovid para las personas de 20 años y más, parecía ser la solución para que unas 300.000 personas inscriptas y pendientes de dosificación finalmente accedieran al biológico.

Sin embargo, muchos de los que realmente estaban deseosos de ser inmunizados quedaron una vez más sin el biológico a raíz de las exigentes medidas aplicadas por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que estableció que aquellas personas de 30 años en adelante debían ser inoculadas única y exclusivamente con AstraZeneca.

Esta disposición impidió que personas enfermas, que por razones médicas aseguraban no poder dosificarse con ese biológico, finalmente quedarán sin su primera dosis anticovid.

Uno de los casos es el de Wilfred (prefirió no revelar su apellido), que acompañado de su esposa, deambularon durante tres días por los puestos de vacunación mostrando los documentos, con firma y sello de su médico, en donde se le indica claramente que no puede recibir la vacuna AstraZeneca por padecer de trombosis venosa superficial.

“Qué hacemos si el médico nos dice que no y Salud Pública nos niega otra vacuna”, se lamentó su esposa, Patricia, quien relató además que el hombre, de 45 años, se sigue recuperando de las secuelas que le dejó el covid-19, ya que incluso tuvo que ser internado por algún tiempo en terapia intermedia.

Según relató Patricia, ese suceso los hace vivir con mucho temor de volver a contagiarse.

“Ya no sabemos dónde recurrir. Él (Wilfred), vive con miedo. No podemos desarrollar una vida normal porque todavía debemos estar encerrados por temor a volver a contagiarnos”, relató.

Lea más: Salud Pública libera dosis de Sputnik V y amplía el calendario

No está contraindicado

En su afán por inmunizarse, la pareja incluso recurrió a la Asesoría Técnica del PAI, donde aseguraron que “padecer de trombosis venosa superficial no es una contraindicación para no recibir AstraZeneca”.

“Estamos desesperados. Su médico nos dice rotundamente que no se le aplique esa vacuna, pero Salud Pública no quiere inmunizarle con otra plataforma. En todos los vacunatorios nos dijeron que no, pese a que están vacíos y tienen disponibilidad suficiente de otros biológicos”, lamentó la mujer.

El último artículo difundido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en septiembre pasado, luego de darse a conocer una “asociación” entre la AstraZeneca y los eventos trombóticos en abril último, resalta que los beneficios de la vacuna de esta plataforma frente al SARS-CoV-2 son superiores a los riesgos.

Dosis disponibles

Con relación a la disponibilidad de biológicos, el informe presentado el viernes último en conferencia de prensa por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), mostró que al iniciar el lunes la dosificación de las personas de 20 años en adelante se contaba con 152.774 vacunas de Pfizer, Moderna y Sputnik V para los jóvenes de 20 a 29 años, en tanto que la disponibilidad de AstraZeneca para personas de 30 años en adelante era de 633.183 dosis.

Se debe resaltar, que la participación en los vacunarios fue significativa únicamente el lunes, fecha en que se registró 51.860 vacunados a nivel nacional; 27.631 personas se inocularon con AstraZeneca, 1.768 con Moderna, 21.331 con Pfizer y 1.071 personas con Sputnik V.

No obstante, tanto el martes como ayer, los vacunatorios habilitados por Salud Pública se mostraron con una escasa afluencia.

Segunda dosis desde hoy

Por otro lado, el calendario para la aplicación de la segunda dosis anticovid de AstraZeneca, Sputnik V, Moderna y Pfizer se activa nuevamente hoy y será hasta mañana.

Lea más: Emoción por la liberación de vacunas anticovid duró tan solo el primer día