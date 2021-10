Tres son los aspirantes en administrar la municipalidad de Yuty

El Partido Colorado actualmente en el poder municipal tiene como candidato Ever Vera Dávalos, un docente, ex intendente municipal, fue concejal departamental, llegó a ocupar el cargo de gobernador en reemplazo de Celso Troche. Ever Vera actualmente promociona su candidatura buscando la reelección.

Ever Vera, para su segundo periodo municipal, ofrece a los electores la creación de la dirección de cultura y desarrollo, consejo patrimonial de cultura, secretaría de producción agropecuaria, con técnicos agropecuarios, compra de tractor.

Para la zona urbana promete cubrir el 100 % de las calles con empedrado, marcación de línea de estacionamiento, construcción de caminero y ciclovía en las calles del casco urbano, entre otras propuestas.

En tanto que el PLRA que busca recuperar la intendencia de Yuty tiene como candidato a Jhony Cibils, quien es un docente universitario y abogado de profesión. Cibils es actualmente concejal municipal y llegó a ocupar en forma interina la intendencia cuando Nelson Vera renunció para volver a candidatarse en el año 2015.

Cibils propone como principal objetivo la compra de equipos hospitalarios como tomógrafo, ecografía, electrocardiógrafo y cama para terapia intensiva. Computadoras para los alumnos del primer al tercer curso de la media y técnica, preparación de suelo para la agricultura totalmente gratis, la provisión de agua potable para las compañías y zona urbana y la regularización de asentamientos de la zona. Además tiene proyectos en el área deportiva, turismo, industria y otros sectores.

También se presenta el candidato de Frente Guazú Pedro Javier Bareiro quien propone más apoyo para los campesinos, especialmente la provisión de tierra para los agricultores.