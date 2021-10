Si docentes no dan el brazo a torcer, ministro no tiene alternativas que ofrecer sobre aumento

El ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, reconoció que no tiene mayores alternativas en caso de que los docentes persistan en la medida de fuerza y no se adapten al aumento del 8% ofrecido por el Ministerio de Hacienda. Apeló a los buenos resultados de una conversación que habrá esta tarde entre esa cartera y los docentes, y recordó que no se puede “hacer perder más tiempo a los chicos”.