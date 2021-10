Con trato misógino, bancada de HC defiende a Cartes: “Qué desubicada”

La bancada de Honor Colorado del Congreso convocó esta mañana a una conferencia de prensa para dar a conocer la postura del movimiento sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2022.

Lea más: Cartes manejó offshore siendo presidente y no la declaró ante Contraloría

Los legisladores fueron consultados por en equipo de ABC sobre la filtración en Pandora Papers que demostró que el expresidente Cartes, líder de su movimiento, manejó una offshore -denominada Dominicana Acquisition SA- cuando ejercía de jefe de Estado y no la incluyó en sus declaraciones juradas.

Alliana manifestó su molestia debido a que -mencionó- la convocatoria no se realizó para hablar sobre el tema. Igualmente, con un trato misógino, defendió al jefe de Honor Colorado.

“Ustedes no nos van a marcar la pauta. Convoqué a una conferencia para otra cosa, es una falta de respeto total. No tenemos problema (de hablar), pero no es el momento”, respondió. “Qué desubicada”, remató ante la consulta.

Lea más: Pandora Papers: Cartes no puede ser procesado porque Contraloría nunca lo investigó

Rectificación “no es ilegal”

Ante la inminente publicación, Cartes realizó una rectificación de sus declaraciones juradas -para incluir la empresa de portafolio- recién el pasado 30 de septiembre.

El titular de la Cámara Baja señaló que la rectificación no corresponde a ningún ilícito. “Primero, (la offshore) no es ilegal. Segundo, la rectificación se da en todos los casos, entonces no hay ningún problema. No se hizo nada ilegal”, sostuvo.

Lea más: Pandora Papers: Cartes puede ser investigado por otros hechos punibles

“Deberían preguntarle a él (Cartes)”, respondió ante la consulta de por qué el líder de Honor Colorado espero a ser asediado por la prensa para incluir a la empresa offshore.

Existe una controversia entre profesionales del Derecho respecto a si la rectificación de las declaraciones juradas corresponden un hecho punible. Desde la Contraloría General de la República (CGR) señalaron que no pueden realizar ninguna intervención porque ya se superaron los plazos, pero aclararon que el caso queda en manos del Ministerio Público.

Lea más: Asediado por Pandora Papers, Cartes añadió su offshore “olvidada” recién el pasado jueves