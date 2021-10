Médicos se suman a docentes y Piris amenaza con “atropellar” frente a Hacienda

“No me interesa un carajo si me dicen patotero”, sostuvo. “Si es necesario y nos tienen como boludos, yo voy a atropellar”, dijo Piris en la previa de la protesta frente a Hacienda.

Aseguró que no van a retroceder pacíficamente. “Estoy podrido, cansado que se burlen de nosotros. Si venimos para la foto nomás no sirve, pedimos respeto. Si no dialogan, ellos son violentos, ¿por qué nosotros debemos respetar?”, agregó el polémico vocero.

En medio de aplausos, reforzó el pedido de aumento del 16% y dijo que no están para hablar mal de nadie. El dirigente manifestó en medio de su discurso que él tiene el mandato de no aceptar menos del 16% de suba. Si no hay respuesta, van a analizar qué hacer mañana. Saben que se exponen a sanciones o descuentos, sostuvo.

Señaló lo importante que será tener el respaldo popular para continuar mañana y el viernes, si es que antes no consiguen su objetivo. Mencionó que tiene la información de que hay bancadas grandes del Congreso que apoyarían el incremento, pero recién para el 2022, y que tampoco dijeron desde qué mes.

Piden sanción del incremento sin condicionamientos, en el caso de que la suba sea el año que viene.

Piris mezcló las elecciones con su protesta y justificó agresividad de ayer frente a Hacienda

En un momento dado de su discurso, mezcló las elecciones municipales con las reivindicaciones. Piris le dijo a su gente que cada uno es consciente de su voto y si quiere votar por la continuidad de algunos o sacarlos de competencia.

La encendida manifestación de ayer de siesta era necesaria, explicó Piris. “Los otros se enojaron”, dijo refiriéndose a otros gremios. “Si no hacíamos un tumulto, ¿vamos pio a rezar? No podemos ser tan pacíficos. Si ellos cumplían, vamos a tener nuestra suba”, dijo al intentar con estas palabras defender las acciones.

Con respecto a la marcha de presión que organizan hasta Hacienda, verán hasta dónde pueden llegar teniendo en cuenta el fuerte dispositivo de seguridad por lo menos en un radio de casi 100 metros a la redonda del edificio de gobierno.

Dirigente sindicalista pide al Gobierno que resuelva la recuperación de clases que se están perdiendo

Ya frente a Hacienda, Silvio Piris del gremio docente FEP, dijo que el apoyo de la bancada de Honor Colorado al 16% del presupuesto es insuficiente pues es para el año que viene. Además exige que el Gobierno debe ver como recuperar las clases perdidas.

Nuevamente sobre el voto castigo para el domingo, el dirigetne quiso primero negar que él lo dijo pero luego le recordaron que él también pidió el voto castigo durante la movilización de ayer.

Siguen expectantes a la convocatoria del Ministro Oscar Llamosas que al parecer se daría en minutos más.

Médicos se suman a protesta frente a Hacienda

Los diferentes sindicatos médicos suman fuerzas con los docentes y están frente al Ministerio de Hacienda. La protesta ahora tiene otro formato, pues realizan una sentata esperando que Llamosas los reciba. “Salud y Educación, un solo corazón” es el grito en las calles.

En medio del nutrido grupo de profesionales médicos, la vocera de uno de los gremios, Dra. Rossana González sostuo que hay una deuda de 10 años del gobierno hacia ellos en cuanto a promesas.

Lamentó que haya médicos trabajando y que duplican su carga horaria de otros por un sueldo por G. 4 millones por mes.

Criticó que el gobierno quiere hacerles creer que tendran un aumento del 30 %, pero es mentira, resaltó. “En realidad lo que quieren pagar es el 30 % del salario para que un medico que estudió 15 años, con posgrado deba trabajar por G. 1.500.000 haciendo 4 guardias y media”, destacó.

