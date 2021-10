Analizarán el protocolo sanitario y no descartan levantar más restricciones

A las 9:00 se llevará a cabo una reunión en Presidencia para estudiar el protocolo sanitario que se encuentra vigente, de acuerdo a lo confirmado por el ministro de Salud, Julio Borba. Al ser consultado sobre si se levantarían algunas restricciones, respondió que es una posibilidad.

Acotó que no desean que se registren nuevos brotes, por lo cual siempre apelan a que la ciudadanía respete los protocolos sanitarios, use tapabocas en espacios donde no hay distanciamiento y se lave las manos con frecuencia. “Debemos seguir con nuestras vidas pero sin olvidarnos que el virus existe. No queremos que la gente se relaje en demasía”, expresó.

Lea más: Salud Pública dice que no tiene acompañamiento para el control de las medidas sanitarias

Pedirán informes sobre el partido de anoche

En otro momento, el ministro de Salud dijo que vio con mucha preocupación la aglomeración registrada ayer en el estadio Defensores del Chaco, donde se disputó el partido entre Argentina y Paraguay. Resaltó que fue evidente la falta de distanciamiento y sobre todo del uso del tapabocas.

“Fue una linda fiesta deportiva, pero a simple vista se vio que estaba complicado en el número de gente. Vamos a pedir un informe, anoche hablé con el asesor jurídico del Ministerio de Salud para ver qué medidas vamos a tomar”, enfatizó en contacto con ABC Cardinal.

NOTA EN DESARROLLO