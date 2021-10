Appec se hace eco de preocupación de la Casa Blanca sobre industria de la carne

“Abordar la concentración en la industria de procesamiento de carne para reducir los precios de los alimentos para las familias estadounidenses” (Addressing Concentration in the Meat-Processing Industry to Lower Food Prices for American Families) se titula el material informativo difundido por la Casa Blanca de los Estados Unidos. Informó Serrati y que está posteado en el sitio https://www.whitehouse.gov/briefing-room/blog/2021/09/08/addressing-concentration-in-the-meat-processing-industry-to-lower-food-prices-for-american-families/

“La administración de Joe Biden , vía un comunicado de La Casa Blanca , dicen estar muy preocupada porque, cuatro conglomerados industriales, manejan en ese país la cadena de la carne. Estos han aumentado sus ganancias anuales, bajando la ganancia al productor y subiendo el precio final al consumidor. Debido a esto están viendo qué medidas tomar para corregir este grave problema”, explicó en una entrevista el líder del gremio empresarial de nuestro país, Appec, Fernando Serrati.

Agregó que a juzgar por la publicación oficial del gobierno de los EE.UU. y relacionándola con la situación a nivel local, el tema es más grave de lo que se pensaba en la Appec.

“Es lo que la Appec viene sosteniendo desde se creación, no podemos tener la alta concentración que se da en nuestro país. A la larga termina perjudicando a todos, inclusive a los frigoríficos más pequeños”, expresó Serrati .

También manifestó que en este momento delicado para el sector de la carne, se ve claramente la situación que se está dando con los precios. “Al no tener la alternativa de mercado en China y al no poder el Brasil poder exportar ahora al gigante asiático, nuestro competidor entra a competir en nuestros mercados y nos deja mal parados”, advirtió.

Añadió, que en el caso de Uruguay, que al tener habilitado el mercado de China está vendiendo como quiere, razón por la que ese es otro tema que se debe resolver en Paraguay.

Antecedentes en Paraguay

Recordemos que la Appec, así como la Asociación Rural del Paraguay (ARP) protestaron formalmente ante la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), cuando el grupo Athena Foods firmó un contrato de alquiler con Frigonorte, que finalmente fue revertido por la institución de la competencia.

En ese contexto surgió el interés de la multinacional Marfrig para la compra de Frigonorte, pero finalmente, dicha industria acordó prestación de servicios con el Frigorífico Concepción, con lo que la crisis en el sector fue subsanada.

También se debe recordar que tanto la Appec como la ARP mantienen latente el objetivo de crear un Instituto Paraguayo de la Carne, para regular aspectos de precios y otros temas en el ámbito de la cadena pecuaria.

Por otra parte, buscamos tener una versión de la Cámara Paraguaya de Carnes respecto a la publicación de la Casa Blanca, pero hasta el momento no lo hemos logrado.