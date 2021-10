Brusca caída del precio del ganado, tras 9 meses de sostenida suba

El precio del ganado había caído en mayo del año pasado a su nivel más bajo de la historia, a US$ 2,00 por kilogramos al gancho en los frigoríficos de exportación, en el contexto del inicio de la pandemia, debido al bloqueo que tuvo la industria del turismo mundial. Posteriormente, desde ese mes señalado del año pasado hasta noviembre del mismo año la cotización registró una lenta pero sostenida recuparación, llegando a US$ 3,00 en el mes de noviembre, luego del cual registra nuevamente un quiebre hacia abajo llegando al US$ 2,70 por kilogramo.

Sin embargo, a partir de los últimos días de diciembre del año pasado hasta el presente, el precio del ganado mantuvo un lento pero ininterrumpido encarecimiento, desde los US$ 2,70 hasta llegar a US$ 4,15 por kilogramo, nivel que fue inferior, por muy poco, en relación al récord histórico que había alcanzado en agosto del 2011, cuando la cotización fue de US$ 4,22 por kilogramo.

Lea más: Sector de carnes estudia bajar precios de “cortes populares” antes de fin de año

¿Porqué subió tanto el precio del ganado este año?

Según la expliación de los especialistas y conocedores del tema, la alta demanda de ganado que fue generada por los frigoríficos como consecuencia del buen flujo que estuvo teniendo la exportación de carne hacia nuestros principales mercados, Chile, Rusia, Brasil, Israel, Taiwán y otros, coincidió también con la escasez de buenas pasturas por las heladas y sequías. A todo eso se sumó el alto precio de los granos (que son usados para la terminación del ganado debido a la falta de pastura). Así, el conjunto de eventos adversos desencadenaron un importante faltante de hacienda terminada para la exportación y la consecuente sistemática suba en la cotización de los animales.

¿Porqué baja ahora bruscamente el precio?

Acorde con la explicación del empresario industrial y exportador de carne, Jair De Lima, de Frigorífico Concepción, el Brasil perdió temporalmente la habilitación del mercado de China para la exportación de su carne bovina, por lo que entró a competir fuertemente en Chile, nuestro principal mercado, ofreciendo allí la proteína roja mucho más barata, 15% a 18% menos, perjudicando a los envíos paraguayos.

“Brasil nos está rompiendo con todo en Chile, porque está ofreciendo carne mucho más barata que nosotros, desde cerca del 15 de setiembre”, señaló De Lima en una entrevista, el pasado martes.

Además Brasil, este año venía importando mucha carne bovina de Paraguay y se ubicó como tercer mercado más importante de nuestras exportaciones, pero ante el bloqueo temporal de China sus precios locales de carne cayeron por lo que también redujo las compras de nuestra proteina roja.

Otro hecho que conspiró para la caída del precio del ganado en Paraguay es que Brasil también entró a competir muy fuerte en el mercado de la carne en Rusia, que es nuestro segundo destino importante de exportaciones.

Lea más: Brasil hace bajar precio de carne en Chile y afecta a Paraguay

Precios del ganado en relación al Mercosur

El precio actual del novillo gordo local está nuevamente por debajo de Argentina, donde se cotiza en US$ 3,77 por kg, mientras que un poco por encima de Brasil, donde el novillo se cotiza en US$ 3,51 por kg tras haber estado el mes anterior en US$ 3,86 por kilogramo. En la región, en Uruguay se produjo un incremento en el precio del novillo, de US$ 4,25 por kilogramo pasó a US$ 4,60 por kg.

Record abosluto en exportación de carne

Faltando todavía tres meses para que termine el 2021, la exportación parcial de carne bovina, al cierre de setiembre, ya es récord histórico, porque superó todos los registros anuales de periodos completos anteriores, siendo ya mayor a la que se dió en todo el 2014, que venía siendo el récord invatible hasta ahora.

Según el último informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) la exportación de cortes de carne bovina desde enero hasta el cierre de setiembre de este año fue de 264.378 toneladas por US$ 1.273.774.691, con lo que ya superó en valor a los registros de todo el 2020, periodo en el que se generaron divisas por US$ 1.245 millones en total por la proteína roja. Pero si comparamos con el parcial del año pasado, es decir, hasta setiembre del 2020, el crecimiento que hoy se tiene es del 68% en valor y 41% en volumen.

También se debe destacar que no solo la exportación de carne bovina está en auge, sino a nivel general también, incluyendo todos los rubros la ganadería: carne bovina y sus menudencias; carne porcina y sus menudencias; carne aviar y sus despojos, así como también productos y subproductos de origen animal. Los envíos de toda la producción ganadera serán récord absoluto desde el próximo mes, porque al cierre de setiembre se registraron 482.965 toneladas por US$ 1.600 millones, cifras que a pesar de ser parcial del 2021, está a punto de batir el anterior record global de la ganadería, que había ocurrido en 2014, cuando los registros de enero a diciembre de ese año fueron de 450.552 toneladas por US$ 1.680 millones.