El 67% de lo recaudado hasta setiembre se destinó a pago de salarios

El informe de la cartera fiscal dio a conocer mediante una conferencia de prensa virtual, a cargo del director de Política Macrofiscal Rolando Sapriza, da cuenta que al noveno mes del año de cada G. 100 recaudados en impuestos, G. 67 fueron a parar a salarios.

Hacienda menciona que ese monto se distribuye de la siguiente manera: G. 26 van a educación, G. 16 al personal administrativo, G. 14 a policías y militares, y G. 11 al personal de salud.

El gasto salarial en el periodo de enero a setiembre creció 1,5% con respecto al mismo lapso del año pasado y la cartera lo atribuye al pago de contratados del Ministerio de Salud Pública para enfrentar la pandemia. Según el informe, el incremento mencionado es menor al promedio de 6,4% registrado en los últimos ocho años.

El año pasado en este mismo periodo las remuneraciones se quedaban con el 68% de los ingresos tributarios, pero se debe tener en cuenta que debido a la pandemia por covid-19 del préstamo de emergencia sanitaria se destinaron US$ 300 millones para pagar puntualmente cada mes los sueldos.

La cartera en promedio destina poco más de G. 1,3 billones (US$ 197,1 millones al cambio vigente) por mes para cumplir con los funcionarios de la administración central.

Presionan por aumento

El gasto salarial aumentará en este último trimestre del año, atendiendo que el Gobierno aprobó un incremento del 11% para los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), aunque los gremios insisten en que debe otorgarse 16% y mantienen la presión a través de las movilizaciones.

El reclamos, sin embargo, no termina ahí ya que además del impacto que implicará esto en el proyecto de presupuesto 2022, también pretenden 16% de incremento para el año venidero.

A este sector se suman los pedidos de las diferentes instituciones públicas que hasta el último miércoles pasaron por las audiencias informativas de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso para reclamar la creación de miles de cargos y que el incremento salarial sea contemplado en el PGN 2022.

También están en este plan los médicos de salud pública que reclaman reducción de la carga horaria, brecha que para cubrir se necesitará de unos US$ 30 millones, y un aumento salarial con lo que el costo implicaría unos US$ 112 millones.

Deuda pública

Otro componente del gasto que resalta en su crecimiento es el pago de intereses de la deuda pública. De acuerdo con el informe, a setiembre aumentó 18,2% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Los intereses se pagan con recursos tributarios y el incremento presiona sobre las finanzas públicas porque se debe cumplir con los acreedores, tales como organismos financieros internacionales y tenedores de bonos.

En el proyecto de presupuesto 2022 el monto previsto para pagar la deuda asciende a US$ 972 millones, crece 14%, y según el informe oficial de ese total US$ 369 millones están previstos para la amortización de la deuda y más de US$ 590 millones para el pago de los intereses.