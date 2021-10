Resultado elecciones municipales Villarrica 2021: Dura derrota del Partido Colorado

De una manera histórica, el liberal Magín Benítez, médico de profesión, fue electo intendente municipal de Villarrica en unas elecciones maratónicas con varios incidentes, y después de dos periodos al mando del Partido Colorado. “Le ganamos a la estructura; yo creo que cuando la gente está cansada y dice basta, no hay estructura ni dinero que aguante. Por eso, sin dudar me lancé a la Intendencia cuando tuve la oportunidad, me voy a bajar a la cancha a participar, voy a ser una persona diferente”, expresó Magín.

“En la calle me decían ‘cuidate, vos te estás enfrentando contra algo muy grande’ y me daban su acompañamiento, la gente me decía que querían el cambio y tenían esperanza en mi persona, en mi proyecto. Yo quiero una Villarrica diferente”, acotó el virtual intendente de Villarrica.

Primeras gestiones

Por otro lado, el intendente electo indicó que la primera gestión que hará al frente de la Municipalidad es “poner orden en la casa, la Municipalidad está muy golpeada, así que poner orden y recuperar la confianza de la gente, esa es misión; tengo que recuperar la confianza de la gente para sacar adelante a la ciudad porque yo solo no voy a poder hacer nada”, agregó.

Gobernabilidad difícil

“Se que voy a tener una difícil gobernabilidad con la mayoría de concejales colorados, pero sé que muchos de ellos también quieren el cambio y quieren hacer bien las cosas. Cuando un proyecto se realice para el bien de la comunidad no va a haber partido político que se oponga”, puntualizó Benítez.

El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) arroja como ganador de las municipales en Villarrica a Benítez por una amplia diferencia de 15.171 votos y 54% de participación contra su principal adversario por la ANR, el exintendente Navarro, quien alzó 9.959 votos con 35% de participación, en unas 119 mesas procesadas de 128.