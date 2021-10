Hacienda pide aumentar el PGN en G. 128.000 millones

La cartera fiscal informó esta tarde que puso a consideración de la Comisión Bicameral de Presupuesto la solicitud de adenda al proyecto de presupuesto 2022, en donde se plantean ampliaciones y reprogramaciones al plan de gasto inicial que fue remitido por el Ejecutivo al inicio del mes de setiembre, por un monto de G. 92,1 billones (US$ 13.173 millones al cambio presupuestado).

La nota explica que las modificaciones no afectan la estimación del resultado fiscal previsto y que el presupuesto total alcanzaría el monto de G. 92,2 billones (US$ 13.186 millones al cambio presupuestado), lo que representa un crecimiento del 0,14% respecto al proyecto inicial y una caída del 0,04% comparado con el PGN 2021.

Hacienda explica que entre las principales modificaciones, dentro del monto remitido inicialmente, se encuentran: en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se presenta una reprogramación dentro del anexo de personal por G. 66,3 millones, que se cubre con recursos del Tesoro.

Organismos de seguridad

En el Ministerio del Interior se contempla una reprogramación, también con recursos del Tesoro, para ajustar los requerimientos para el crecimiento vegetativo por los años de servicios, por G. 51.901 millones. Por otro lado, se contempla una ampliación con préstamos a fin de dar sostenimiento a la ejecución de los proyectos: “Mejoramiento para la Gestión de la Seguridad Ciudadana” y “Prevención Integral de la Violencia sobre Jóvenes y Mujer”, por G. 45.997 millones.

En el Ministerio de Defensa Nacional se realiza una reprogramación con recursos del Tesoro para ajustar los requerimientos para el crecimiento vegetativo por los años de servicios y otros beneficios contemplados en la ley de Fuerzas Públicas, por un monto de G. 18.691 millones. También incluye una reprogramación con recursos del Tesoro para la incorporación de nuevos oficiales, suboficiales y cadetes de las Fuerzas Militares por G. 8.000 millones.

Además, en el Ministerio de Salud Pública se prevé una reprogramación con recursos del Tesoro para ajustar sus requerimientos en el anexo del personal, por G. 37.521 millones para los hospitales Nacional de Itauguá y del Trauma.

En el Ministerio de Industria y Comercio, se contempla una ampliación con recursos provenientes de préstamos por G. 18.543 millones, para Proyectos de Inversión Extranjera en Paraguay; Mejoramiento y Desarrollo Empresarial a Empresas Exportadoras en el Paraguay; y Capacitación de la Producción de las Mipymes.

Entes descentralizados

Hacienda indica que, en cuanto a las entidades descentralizadas, se prevén reprogramaciones y ampliaciones en las siguientes entidades: el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN); Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE; Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac); Petróleos Paraguayos (Petropar) y el Banco Nacional de Fomento (BNF).

No menciona, sin embargo, en qué consisten estas modificaciones ni a qué programas se refiere, algunas de estas entidades habían solicitado bonificaciones y creaciones de cargos.

“Cabe mencionar que la presente adenda no incorpora incrementos con recursos del Tesoro y tiene como objetivo posibilitar una asignación más eficiente de los fondos públicos conforme a las necesidades de las entidades, respetando el cumplimiento de la Ley de Administración Financiera del Estado y de Responsabilidad Fiscal”, dice finalmente el informe de Hacienda.

En Hacienda habían llegado pedidos de adenda por unos US$ 120 millones realizados por diversas instituciones, principalmente dependientes del Ejecutivo; mientras que ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso durante las audiencias informativas se solicitaron aumentos por más de US$ 1.000 millones, la mayor parte para aumentar salarios y crear cargos de funcionarios.

Dentro de este último paquete se encuentran los mayores aumentos planteados ante la comisión: el Ministerio de Salud US$ 589 millones más, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) US$ 95,5 millones, la Corte Suprema de Justicia US$ 65,6 millones, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) US$ 54,8 millones y el Ministerio Público US$ 21,6 millones, entre otros.