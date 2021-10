Hubo leve mejoría, pero continúa la operación sincronizada por la crisis hídrica, dicen en Itaipú

El técnico de Itaipú explicó que en la usina están operando entre 14 y 18 unidades generadoras sincronizadas porque el río Paraná se encuentra con caudales muy inferiores a su promedio con respecto a los inicios de la operación de la usina en 1984.

“A modo de referencia, el caudal afluente promedio al embalse de Itaipú es de aproximadamente 11.500 m3/s. Este año (2021) estamos con un promedio de 6.800 m3/s, lo que representa el 59% del promedio histórico. Valores semejantes eran más frecuentes antes de la década del 70, cuando aún no estaban operativos los embalses de regularización sobre el río Paraná”, añadió el Ing. Zárate.

Explicó que, de acuerdo con el estado de almacenamiento de los embalses aguas arriba de Itaipú, la situación hídrica de la cuenca del río Paraná y las previsiones climáticas actualizadas, no se espera que el problema se subsane completamente en 2022.

Añadió que esto ya provocó una caída del 15% en la producción eléctrica con respecto al 2020, y un 35% respecto al 2016, cuando se alcanzó la máxima generación. La producción esperada para el 2021 con relación al 2020 es inferior en 12%, y 35% inferior con relación al 2016.}

“Como la Itaipú Binacional es una central de pasada, esto significa que no contamos con una capacidad significativa de almacenamiento de agua. Siendo así, su producción está estrechamente relacionada al caudal afluente. A menor caudal afluente, menor producción, y viceversa”, concluyó el superintendente de Operación sobre este asunto.

Zárate recordó, a modo de comparación, que la producción anual promedio del período 2000-2018 fue de aproximadamente 91.600 GWh. El récord de producción anual se dio en el 2016, con 103.000 GWh. “Ya en el 2020 hemos cerrado con 76.382 GWh y estimamos cerrar el 2021 con cerca de los 67.000 GWh”, recalcó.

Asimismo mencionó que esta situación afecta a ambos países y que, en términos de capacidad de producción de energía hidroeléctrica, esto no es exclusivo del río Paraná.

Reducción de niveles de almacenamiento

El superintendente de Operación agregó que en los últimos años observaron una tendencia a la reducción de los niveles de almacenamiento de los embalses del sistema brasileño, atribuida a la escasez de lluvias. “Eso conlleva a la necesidad de accionar una mayor cantidad de usinas termoeléctricas, que son más caras, aumentando el costo de la energía para el consumidor final de ese país. Adicionalmente, existen otros tipos de impactos relacionados con los usos múltiples del agua, tales como navegación, turismo, irrigación, abastecimiento de agua, y eventuales daños ambientales”, señaló.

Consultado sobre lo que representa la caída de la producción en términos económicos, el Ing. Zárate aclaró que, en el caso de Itaipú, por la manera en la cual se facturan los servicios de electricidad, no se puede hablar de pérdidas. “Conforme al Tratado, los contratos son por disponibilidad de potencia y no por la energía suministrada. Adicionalmente, también por tratado, la Itaipú es una empresa que opera a costo, esto significa que no puede tener pérdidas ni lucros”, precisó.

Sin embargo, agregó que existen otros rubros económicos que son afectados directamente por la producción de energía: las regalías, que son los montos que la Itaipú debe transferir a los estados condóminos y son calculados en función a la producción de la usina.

“De esta manera, como se esperan valores más bajos de producción, se transferirán montos menores en este concepto. Asimismo, las cargas de administración, transferidos a la ANDE y Eletrobras, serán menores, porque también son calculados en función a la producción de energía. Igualmente, el Estado paraguayo recibirá un monto menor en concepto de energía cedida al Brasil”, puntualizó el superintendente de Operación de la entidad.