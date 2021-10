Aliancista se quedó con el nuevo distrito de Boquerón

El nuevo distrito de Boquerón fue creado y sancionado en diciembre del año pasado y el proyectista fue el diputado Edwin Reimer (ANR, HC), siendo así el cuarto distrito que conforma el XVI departamento chaqueño que tiene la misma denominación (Boquerón).

Todo apuntaba a que este nuevo distrito, creado en pandemia, sería el próximo peldaño en la carrera política del exintendente de Mariscal Estigarribia Elmer Vogt, pero el sorprendente resultado posicionó a un candidato hasta ahora poco conocido: César González.

La mesa de votación que hizo inclinar la balanza a favor del candidato de la Alianza se encontraba en la lejana comunidad de San José Esteros, en donde -por su ubicación geográfica- los resultados tardaron en llegar y ser computados, por lo que en un primer momento se proclamó la victoria de Elmer Vogt, pero a las pocas horas el resultado fue cambiado.

Esto generó que desde la ANR soliciten que fuesen impugnadas tres mesas de votación, alegando que el procedimiento electoral no se cumplió correctamente y que además faltaban firmas en las actas y sobres que contenían las papeletas de votación. Circularon además fotos de los resultados con y sin firma de los miembros de mesa, pero el TSJE no dio lugar a estos reclamos.

A César González le toca ahora asumir la intendencia en un ambiente todavía dividido, con el gran desafío de ganar la confianza en su futura gestión de la comunidad germano-descendiente, que aún no se recupera de la sorpresa de que el primer intendente de su novel distrito sea de ascendencia latina y no menonita, como era de esperarse en esta primera oportunidad. Además, debe articular el municipio desde cero, ya que no poseen ni siquiera local para la nueva sede municipal.

Las nueve bancadas de la Junta Municipal están además conformadas por: Julio César Deleón (Alianza), Armin Barg Friesen (ANR), Héctor Marciano Pérez (Alianza), José Nery Duarte (PQ), Carmen Kroker (Alianza), José María Marín (ANR), Alcides Rojas (Alianza), Luis Édgar Arroyo (Alianza) y Juan Carlos Pérez (PQ), siendo nuevamente bancada mayoritaria los aliancistas.

Los otros candidatos de la Alianza que predominaron en los demás distritos son: Claudelino Rodas en Filadelfia y Víctor Díaz Ávalos en Mariscal Estigarribia, siendo Ernst Giesbrecht el único intendente colorado de todo el departamento.