Más gremios rechazan aumentazos y piden tratamiento justo del PGN 2022

La CNCSP al igual que otros gremios empresariales se suman a las advertencias sobre el manejo del presupuesto y aumentos pretendidos por funcionarios. Añaden que el país apenas está saliendo de las duras consecuencias generadas por la pandemia del COVID-19, y que el peligro sigue latente.

Lea más: Pedidos de mayores salarios de maestros “indignan”, sostienen gremios productivos

El citado gremio expresó también que el funcionariado público debe comprender que este es un momento donde debemos manejarnos con prudencia, austeridad y ser cautos, y esto no solo en cuanto a los salarios públicos, sino también en otros temas como por ejemplo las compras públicas. “El país no aguantaría aumentos de salarios que no se encuentren reflejados en las mejoras de desempeño o en las mejoras de los servicios públicos, como tampoco soportaría la corrupción con compras ineficientes o sobrefacturadas”, expresaron desde la CNCSP.

Gran parte de ingresos para salarios

El pago de salarios hasta setiembre último acaparó el 67% de los ingresos tributarios y se estima que para el próximo año entre las remuneraciones a funcionarios y el déficit de jubilaciones llevará el 80% de las recaudaciones impositivas. Es decir, G. 80 de cada G 100 recaudados serán para estos fines. Una eventual aprobación del incremento del 16% para los docentes y del 28% para los médicos, más la reducción de la carga horaria para estos últimos hará desbordar el presupuesto que el Ejecutivo presentó a consideración del Congreso para el ejercicio 2022 y pondrá en serio riesgo las ya deficitarias finanzas públicas, ya que significará alrededor de US$ 200 millones más.

Lea más: Casi 80% de los recursos del Tesoro irán para salarios y para cubrir déficit en jubilaciones

Discusiones se centrarán en Salud y Educación

Por su parte, el senador Stephan Rasmussen (PPQ) señaló que por ahora no hay grandes planteamientos con respecto al proyecto del presupuesto enviado por Hacienda, pero adelantó que las grandes discusiones se darán cuando se analice el presupuesto del MEC y de Salud, atendiendo las negociaciones que se realizan entre los sindicatos y el Ejecutivo por el aumento salarial.

En el caso de Educación, indicó que el proyecto contempla un incremento salarial del 8% para docentes, que está en negociación y cualquier aumento sobre este porcentaje va a repercutir de manera importante.

Dijo que luego de haberse aprobado mantener el tope del proyecto de presupuesto establecido por el Ejecutivo (G. 92,2 billones o US$ 13.186 millones) espera que la otra gran decisión que se debe tomar es no sobrepasar el déficit fiscal del 3% del producto interno bruto (PIB) que se plantea.

A su criterio, el Ejecutivo presentó un proyecto relativamente equilibrado.

Lea más: Estiman que en 2029, por déficit en la Caja Fiscal, ya estaremos pagando alrededor de US$ 3.500 millones