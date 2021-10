Niegan que el caso de las niñas Villalba sea una traba

Cano indicó que se debe mirar integralmente ya que Argentina no solo no abre su frontera a Paraguay, sino también a otros países fronterizos. Recordó que con Brasil se promocionó la apertura del Puerto Iguazú, pero que hasta ahora aún no se dio, y que sí se da será bajo el mismo protocolo: un corredor seguro, lo mismo con Uruguay, Bolivia y Chile.

“Es uno de los temas en agenda, el esclarecimiento de las dos adolescentes que fallecieron en manos de la FTC, como lo es el comercio bilateral, la libre navegación de los ríos, el dragado. Nosotros tenemos una agenda muy rica que incluye temas políticos, económicos y culturales con Argentina”, indicó el vicecanciller.

Añadió que los cónsules tienen la instrucción de insistir para lograr la apertura. Afirmó que el corredor seguro es lo que el gobierno federal debe habilitar. Mencionó que el corredor seguro determina bajo qué características, y bajo qué circunstancias uno ingresa al territorio argentino.

Mencionó que con nuestro país existe una situación epidemiológica distinta. “Argentina tiene un porcentaje más alto de inoculación que en promedio del Paraguay. Nosotros tenemos un poco menos del 40%, en Argentina hay un nivel superior, ciertamente hay un temor que con la nueva variante delta o la variante amazonas se llegue a un nivel de transmisión mucho más alto, entiendo que será una de las razones por las cuales precautelar”, indicó.

Acuerdo

Los gobiernos de Paraguay y Argentina acordaron este mes conformar una comisión Relatora Internacional para esclarecer la muerte de las niñas Lilian Mariana y María Carmen Villalba, muertas en un enfrentamiento en Yby Yaú hace un año con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).