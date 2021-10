Intendente saliente de San Antonio vetó resolución de rechazo de tercerización de recolección de basura

El titular de la comuna sanantoniana vetó la semana pasada la Resolución número 077 de la Junta Municipal por la cual se rechaza la suscripción de un contrato con la empresa Tu Recolectora, representada por Arnaldo Francisco Aranda, hasta que se llame a licitación.

El intendente, mediante la resolución número 434/21, vetó en forma total la medida adoptada por la corporación legislativa del 29 de setiembre, y pide en forma urgente dar una solución al problema de la falta de recolección, dando a entender que se debe de definir antes del 9 de noviembre, fecha en que asumen las nuevas autoridades.

Mendoza, alega que no cuenta con los camiones necesarios para cumplir con el servicio de recolección, porque se encuentran con problemas mecánicos y el proceso de licitación para la reparación está en etapa inicial.

También alega que los recursos institucionales ya no cubren con los gastos de operación y disposición final de los residuos, pero sin embargo, la administración municipal no dispone de cobradores por este servicio.

El veto se encuentra en la Comisión de Legislación de la Junta Municipal y los ediles tienen 40 días para expedirse sobre el tema. Se precisa de 8 votos para rechazar y mantener la resolución que impide la suscripción de un contrato leonino.

Varios concejales se mantienen en la postura de rechazar la tercerización del servicio y dejar que las próximas autoridades decidan sobre el tema, hace un mes que la municipalidad no recoge los desechos domiciliarios, como medida de presión para la tercerización.

Algunos ediles, que no lograron su reelección, como el presidente de la junta, Víctor “Manolo” Gómez, colorado Añetete, Idalino Mendoza, liberal e incondicional del intendente, podrían acompañar el veto del Ejecutivo, como medida de represalia contra la ciudadanía.

El intendente manifestó que la solución al problema de la recolección es la tercerización, porqué si es la municipalidad la encargada la gente se desentiende y no paga por el servicio. Durante todo su gobierno intentó dar a una empresa vinculada a el Farol, de Adelaida Cañete.

Los ediles cuestionan el contrato leonino que la administración municipal desea sustraer con la firma Tu Recolectora, por tiempo indefinido, hasta que la comuna adjudique el servicio mediante una licitación.

El intendente presentó un modelo de contrato, que favorece solamente a la empresa. En una parte, indica que la duración del convenio será hasta que el servicio sea adjudicado por licitación pública nacional. En otro punto dice que la cantidad de residuos domiciliarios no debe superar 20 kilos por cada recolección.

También establece que los usuarios no podrán contratar servicios de terceros cuando la cantidad de desechos exceda el peso establecido (20 kg) o cuando no forman parte de residuos domiciliarios y debe negociar con la firma el retiro y monto a abonar.

En otro punto indica que si la comuna desea rescindir contrato con la firma, antes de la adjudicación a otra empresa, deberá indemnizar y devolver toda la inversión realizada. En caso de que la compañía abandone la tarea en el proyecto de convenio no figura garantía alguna para la Municipalidad.

Los usuarios también abonarán la tasa del servicio, incluido el impuesto al valor agregado (IVA), multas y recargos, según corresponda. El uso y pago por el servicio será obligatorio para toda la población.

En caso de mora de tres meses consecutivos en el pago, el usuario estará obligado a abonar un interés del 2,5% sobre el monto acumulado. Además, la comuna deberá ceder un espacio dentro de la sede de la institución para facilitar el pago de tasas por los contribuyentes.

Otro punto llamativo del plan de contrato es que si el usuario se atrasa en el pago por tres meses la empresa no retirará los desechos y eso no implicará falta alguna para la firma. En contrapartida, el ciudadano está obligado a abonar por el servicio, aunque no sea retirada la basura que genere e incluso la empresa podrá recurrir a la justicia para el cobro.

También, en el leonino contrato proyectado por el intendente se permite que la empresa Tu Recolectora realice subcontratación en forma parcial o total para la prestación.