Nicanor habló de la promesa argentina de pagar parte de la deuda atrasada por cesión energía en Yacyretá

Tras la reunión, Duarte Frutos informó en el Palacio de Gobierno que en la reunión que mantuvo Acevedo con su par argentino, Santiago Cafiero, conversaron sobre la designación de los miembros argentinos del Consejo de Administración, pendiente desde diciembre de 2019, fecha en que asumió el actual presidente argentino Alberto Fernández.

Yacyretá es administrado por un Consejo integrado por ocho consejeros –cuatro paraguayos y cuatro argentinos- designados por sus respectivos gobiernos; y un Comité Ejecutivo conformado por los directores de ambas márgenes del Paraná.

En declaraciones a la prensa, el director paraguayo de la EBY manifestó que se aguarda que el Gobierno argentino nombre a los altos funcionarios después de las elecciones legislativas del 10 de noviembre próximo. “Tenemos la promesa de nominación en breve de los consejeros argentinos, a los que necesitamos de manera perentoria para que la entidad funcione correctamente, porque hoy todas las decisiones que el Comité Ejecutivo está tomando se hacen ad referéndum del Consejo de Administración, que es el que gobierna y dirige la entidad binacional”, expresó.

Lea más: Nicanor Duarte Frutos plantea que la Contraloría también audite la deuda de Yacyretá

Recordó que Paraguay viene reclamando el nombramiento de los consejeros. “Nos resulta extraño (el no nombramiento) porque finalmente son cargos importantes que generalmente son de naturaleza política. Esperamos que antes de que termine el año podamos contar ya con los consejeros argentinos”, acotó.

Deuda por cesión

Por otro lado, se refirió también a la deuda argentina por cesión de energía. “Vino la primera cuota de lo que han prometido este año hasta diciembre, de US$ 44 millones. Llegó la primera cuota de US$ 17 millones aproximadamente y creo que en la próxima semana vendría la segunda cuota, y así sucesivamente hasta diciembre”, detalló.

Aunque, según fuentes internas de la EBY, US$ 21.340.679,53 es el importe total recibido en concepto de cesión este año, en tres etapas: la primera el 24 de setiembre, por el importe de US$ 15.789.687; la segunda el 1 de octubre, por US$ 823.366 y la última, el 8 de octubre pasado por US$ 4.727.626. Este último monto está en proceso de transferencia bancaria al Tesoro Nacional y corresponde al pago de la deuda vencida desde julio 2019 a noviembre 2019.

Lea más: US$ 100 millones dejarían de ingresar Yacyretá debido a la bajante del río Paraná

“Existe una deuda de aproximadamente US$ 100 millones, lo que implicaría que se cumpla esta promesa de US$ 44 millones, el desplazamiento de la deuda restante para el próximo año de unos US$ 60 millones”, añadió.

Asimismo, el director general paraguayo de la EBY, habló de la seria preocupación por la bajante del río Paraná, que repercute en la producción de la energía. “Hoy Yacyretá está generando 35 a 40% de lo que habitualmente produce, lo cual también implica en cierto modo una caída muy sensible de los ingresos, aproximadamente US$ 100 millones. De vuelta el río está creciendo, por lo menos en la zona de Yacyretá y tenemos esperanza de recuperar paulatinamente la producción habitual”, apuntó.